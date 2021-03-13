Школьники Хабаровского края попробовали заменить изоляцию и примерить средства защиты

Школьникам Хабаровского края рассказали о профессиях электроэнергетического комплекса. Более 80 учащихся 8-11 классов приняли участие в обзорных экскурсиях по объектам филиала «Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока». Профориентационные мероприятия проходят в сотрудничестве с министерством образования и науки Хабаровского края.

Инженеры показали ребятам, как работают воздушные линии и открытые распределительные устройства, рассказали об основных правилах электробезопасности, обсудили с ними перспективы трудоустройства на предприятиях электроэнергетической отрасли. На тренировочном полигоне центра подготовки персонала дети своими руками пробовали заменить изоляцию на элементах воздушной линии, а также примерили средства индивидуальной защиты.

Участие школьников в экскурсиях по различным производственным объектам и предприятиям входит в учебную программу предмета «Технология». Об особенностях своих профессий детям рассказывают инженеры и рабочие «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина», ОАО «Ургалуголь», «Амурского судостроительного завода», «Роснефти», «Почты России» и др.

- В наших интересах показать школьникам весь спектр доступных для них профессий. Чем раньше дети получат представление о том, как устроена та или иная сфера деятельности, тем осознаннее будет их обучение в старших классах, колледжах, техникумах, вузах. Это позволит обеспечивать экономику края молодыми специалистами, рабочими кадрами, которые знают и любят своё дело, - отметила заместитель начальника управления общего образования министерства образования и науки Хабаровского края Юлия Алексеева.

Сотрудничество с ведущими предприятиями региона предусматривает реализуемый в рамках нацпроекта «Образование» краевой профориентационный проект «Учись и работай в Хабаровском крае». Его цель - совершенствование краевой нормативной и методической базы, разработка инновационных практик профессионального самоопределения обучающихся, создание комплекса пособий для родителей по вопросам детской профориентации, а также обновление ключевых и создание новых профориентационных мероприятий.



