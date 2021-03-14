Сдача трассы «Обход Хабаровска» запланирована на осень этого года

Строительство первой скоростной трассы в ДФО обсудил министр транспорта и дорожного хозяйства кря Роман Мирошин с представителями генерального подрядчика: группой «ВИС» и Региональной концессионной компанией. На сегодняшний день строительство ведется одновременно на всём протяжении трассы. Готовность автодороги составляет 71,76 процента.

В настоящее время выполняется устройство дорожной одежды, монтаж железобетонных и металлических конструкций на пунктах взимания оплаты, а также устройство шумозащитных экранов и укрепление кюветов. На объекте задействовано свыше 600 человек. На данный момент работы по устройству земляного полотна выполнены на 99%, сети внешнего электроснабжения – на 100%, строительство малых искусственных сооружений завершено на 97%.

– «Обход Хабаровска» – магистраль протяженностью в 27 км, на которой используются современные технологии, многие из них уникальны для Дальнего Востока. Обход станет первой автотрассой в Дальневосточном федеральном округе, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, а планируемая пропускная способность составит до 31 тысячи автомобилей в сутки. Дорога позволит убрать транзитный транспорт из краевой столицы и разгрузить городские магистрали, – пояснил Роман Мирошин.

Несмотря на сложности, связанные с климатическими особенностями региона и паводковой ситуацией в последние два года, строительство идёт интенсивно и не прерывалось в связи с противоэпидемическими мероприятиями. Сдача дорожного объекта запланирована на осень 2021 года.

Напомним, что финансирование проекта «Обход Хабаровска» идет по механизму государственно-частного партнерства. Около 30 млрд рублей выделяют из федерального и регионального бюджетов, что составляет около 65 процентов стоимости объекта. Оставшуюся часть покрывают инвестиции Группы «ВИС».



