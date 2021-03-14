Масленицу для детей мигрантов провели студенты хабаровского педколледжа

Образовательный проект для детей мигрантов реализуется в Хабаровском педагогическом колледже на базе Центра внешкольной работы с детьми. Студенты и преподаватели обучают иноязычных школьников русской культуре и языку. Накануне здесь для ребят провели праздник «Проводы зимы».

На мероприятии ребят познакомили с русскими народными играми, провели мастер-класс по созданию куклы-масленички. На сегодняшний день центр посещают 18 детей из 11 школ города Хабаровска. Всего в текущем учебном году в образовательных организациях края обучается более 1200 детей из семей мигрантов.

- Подобные мероприятия помогают в игровой форме погрузить таких детей в новую для них культурную среду. Проект «АзБуКа», реализуемый на базе краевого педколледжа, помогает детям мигрантов в изучении русского языка. Уроки проводятся по субботам группой преподавателей и студентов педагогического колледжа бесплатно. Занятия носят интегрированный характер: развитие речи, психологические тренинги, математическое развитие и коллективное художественное творчество, - сообщили в министерстве образования и науки края.

Напомним, проект «АзБуКа» стал победителем XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Команда проекта удостоена премии от Российской академии образования на реализацию проекта в размере 50 тысяч рублей.



