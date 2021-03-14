Хабаровчане готовят мед из акации

А вы знали, что мимоза, чья веточка всегда напоминает о 8 Марта, это серебристая акация?

В моде тату и особенно изображение акации как символа стойкого и сильного характера. Египтяне из-за того, что акация цветет и красным, и белым, считали ее одновременно символом жизни и смерти - бога солнца Ра и богини войны Нейт.

Бразильские шаманы из корней готовили особый напиток. Выпил и-и-и готов на все! Рецепт не напишу, потому как у всех "готов на все" разное. Мало ли что...

Потом отвечай: "Ой, я не знала, что так получиться! Да меня неправильно поняли! Да я... Да они..." И тому подобное. Ну, понимаете... Хотя вы можете сами себе вырастить акацию. Растение это приживается на любой почве, в любом климате.

"Белой акации гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума". Думаю, виноваты здесь не цветы, точнее, не только цветы, а и смола дерева, которая при сжигании помогает открыть психические центры человека и призвать высшие силы... Ну а если высшие силы вам ни к чему, а просто живот болит, то отвар из коры акации - в помощь.

Да. Будьте осторожны! Без ОСТРОЙ нужды прибегать к народным средствам не советую. Специалисты – акациеведы – признаются, что химический состав растения еще не совсем изучен! Хотя говорят, можно и водку на акации настоять и даже варенье сварить.

Энергетика дерева окружена очень теплой аурой. Можно для обретения душевной силы при медитации сжигать веточку акации вместе с сандалом. Эфирное масло растения в смеси с миррой и ладаном используется для ароматизации церковных свечей и курильниц.

Американские индейцы считали, что акация может исполнить любое желание, и поэтому приносили дереву разнообразные дары. В христианской и иудейской традиции акация из-за своей твердой и прочной древесины считалась символом преодоления смерти. Дерево может в течение лета цвести 2 раза.

Акациевый мед считается самым лучшим пчелиным продуктом. По подсчетам пчеловодов, с одного дерева за сезон можно получить от 5 до 14 кг душистого меда, который практически не кристаллизируется! Говорят, амулет из акации защищает от сглаза. А бездетным супругам рекомендуется чаще находиться у этого дерева, и все у них получится!

Ирина Оркина