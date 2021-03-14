Хабаровчане могут увидеть клещи времен пятилеток

После мучительных раздумий, тяжелого воплощения и затянувшегося открытия в городском музее стал доступен для посещения обновленный зал «Развитие и строительство города Хабаровска в 30-е годы XX века»

Ранее зал носил более политизированное название - «Хабаровск в годы индустриализации 1922-1940 гг.». Но в самом начале февраля 2020 года с посланием в стиле «Мы музей или что?! Мы специалисты или как?!» выступил заведующий историческим отделом Сергей Меховщиков. Его гневная филиппика: «Сейчас и времена, и требования, и посетители другие» прозвучала во время очередного ежегодного отчета дирекции и специалистов музея перед членами общественного совета. Сергей Меховщиков не просто высказался, он продемонстрировал грядущих планов громадье на эскизах.

Тачки старые – технологии новые

«Если есть бревно, то со следами распила и с пилой. В топку паровоза можно будет заглянуть, как и в кабину немецкого грузопассажирского самолета, что летал в то время из Хабаровска на Сахалин», - делился планами кардинальной перестройки Сергей Меховщиков.

От прежнего зала «индустриализации» ничего прежнего практически не осталось. Кардинальная переделка началась еще весной 2019 года с перестройки экспозиции «Дом переселенца». «Раньше это место напоминало лавку мелкого торгаша. Сейчас экспозиция более точно передает дух эпохи переселенцев советского периода. Огромное спасибо нашему художнику Юрию Быстрякову за помощь в реализации замысла», - заметил Сергей Меховщиков. Когда с концепцией грядущей экспозиции разобрались, началось время реальной работы.

При открытии обновленного зала, отображающего времена большого рывка, директор музея Валерий Герасимов рассказал о препонах, что вставали на пути этого проекта, начиная от споров «зачем это надо» и заканчивая сакраментальным «кто и как это будет воплощать». Не все сразу устаканилось, и первоначальное «что хотелось» несколько отличается от реальности.

Стало больше пространства, стало больше исторической достоверности. Если тачка, то деревянная. Понятно, что современный новодел, но состаренный. «Действительно у нее только колесо металлическое из тех времен», - подтверждает сотрудник исторического отдела Александр Соболев. Если инструмент, то реально отработавшие свое лопаты, кирки, молотки, пилы, клещи. Это сразу видно по сколам, сбоям, трещинам. И все под лозунгом эпохи догнать и перегнать: «Выполним пятилетку не за 5, а за 4 года».

На стенах теперь большие фотопанорамы. Масса мелких фотографий, которые раньше не всегда можно было рассмотреть, перекочевали в электронный вид. «Подходите к планшету и можете просмотреть их в свое удовольствие», - рекомендуют сотрудники музея. Даю подсказку: если сделать Wi-Fi-соединение, то появляется возможность скачать часть материала на собственные гаджеты, так сказать, для закрепления материала.

Даешь интерактив

Жаль, что от идеи полной интерактивности у паровозной топки отказались. Я когда на «огонь» смотрел через видоискатель камеры, то показалось, что это настоящее пламя. «Да ты что? Это эмуляция! Кто нам позволит открытый огонь в помещении?» - успокоили музейные сотрудники.

А что, было бы здорово взять в руки совковую по форме, а не по политической окраске лопату, всадить ее в горку угля и с молодецким уханьем закинуть в топку. «Попробовали и тут же отказались. Конечно, здорово. Но весь пол сразу в мелкой угольной пыли», - отрезвил мои порывы Александр Соболев. А как молодым патриотам почувствовать себя «машинистами локомотива индустриализации»? «О духе эпохи мы позаботились. Стоит потянуть вот за эту ручку, Александр сейчас вам все покажет, и «наш паровоз» оживает, звучит гудок, и поезд отправляется», - подсказывает Сергей Меховщиков. Дернуть за ручку? Не наш метод - хочется настоящих трудностей!

Прикоснуться к прекрасному

Ознакомимся с искусством. Со сцены, что «через стенку», поет молодая красивая певица в элегантном концертном платье, этакое воплощение грез командира. Сцена с подлинным фортепьяно конца XIX века в этом зале тоже есть. «Здесь мы отобразили типичный вид типичного культурного заведения 30-40 годов. Такой мог быть, к примеру, клуб в поселке Горького в Хабаровске», - подтверждает Сергей Меховщиков. Сейчас на сцене - белый экран, на который проецируется короткий документальный фильм из жизни Хабаровска 20-40-х. Легким движением руки экран заменяется на любой задник.

И тут появляется масса вариантов использования этого свободного пространства. Постановки «маленьких трагедий» и смешных скетчей, декламация и выступления артистов больших и иных мало художественных коллективов будут? «Естественно, сцена пустовать не станет. Но не сейчас, первое представление коллектив готовит на музейную майскую, ночь», - объявил Валерий Герасимов. Я еще про такое культурное движение, как агитбригады, забыл. Нынешние молодые кавээнщики в эту роль укладываются тютелька в тютельку. Так что, товарищи музейщики, верните на сцену лозунг «Искусство принадлежит народу»! Я помню, что при показе проекта на заседании в начале 2020 года он помещался прямо под барельефами Сталина и Ленина.

И о светлом будущем

На переделке экспозиции зала индустриализации дело перестройки прекращено не будет. Следующим на очереди зал, с которого и начинается осмотр музейной экспозиции. В нем многое будет переделано, начало реэкспозиции положено. Но не будем бежать впереди паровоза, вы лучше приходите и все сами увидите.

Андрей Дунаевский

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Адрес музея: г. Хабаровск, ул. Ленина, 85, музей открыт с 10:00 до 18:00, выходной – понедельник. Телефон: 46-09-58, 46-09-52 Сайт: museumkh.ru . При посещении музея не забывайте надевать маски и соблюдайте дистанцию.