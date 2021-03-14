X-files: Грузовик, которого не было

Услышал от знакомого эту историю. Далее – от лица рассказчика.

Вместе со своей матерью как-то поехали по делам в другой город. Едем мы, значит, по дороге, больше никого нет. Темно. Только проехали мимо одного поселка, обогнал нас грузовик.

Обычный советский самосвал, еще помню: правый «стопарь» у него не работает. Правда, номера почему-то еще советских времен. Но, думаю, в сельской глубинке оно и немудрено. И вот перед нами поворот. Грузовик сворачивает направо. Нам туда же.

Вот он свернул, скрылся за деревьями. Через несколько секунд поворачиваем и мы. И… нет грузовика! Я остановился, вышел из машины. После поворота начинается прямой отрезок дороги длиной с пару километров. Если грузовик прибавил скорость, то это должен быть не самосвал, а минимум болид Формулы-1 с установленным на нем ракетным двигателем...

Может, в кювет улетел? Взял фонарь, прошелся до поворота и обратно. Ничего не увидел. Машина в несколько тонн должна была следы оставить. Пыль опять же, которая за несколько секунд не успеет осесть. Но обочина целая, щебень не осыпался, пыль не клубится. Сел в машину, спросил у матери: может, показалось? Нет, говорит, я тоже этот грузовик видела.

Что это было, до сих пор не знаю. Может, какой-нибудь местный житель на грузовике разбился, вот его призрак и мается? А может, галлюцинация. Двойная…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин