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Михаил Дегтярев проехался на троллейбусе, переданном Собяниным
Первые пять троллейбусов, переданные Хабаровску Государственным унитарным предприятием «Мосгортранс», вышли сегодня на улицы краевого центра. Электротранспорт оценили врио губернатора Михаил Дегтярев, мэр города Сергей Кравчук и журналисты.
20 троллейбусов АКСМ-321 переданы в наш регион по договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Партия из пяти машин прибыла в авангарде, еще пятнадцать ожидаются в течение марта – апреля.
- Общественный транспорт – проблема, которая у всех на виду, но она трудно решаема ввиду дефицита муниципального бюджета. Поэтому используем все возможности, чтобы обновить имеющийся парк. В данном случае мы создали более комфортные условия для пассажиров и помогли муниципалитету сэкономить не менее 500 млн рублей, - отметил глава региона.
АКСМ-321 – третье поколение троллейбусов, выпускаемых белорусским заводом «Белкоммунмаш». Стоимость одного - 25-30 млн рублей в зависимости от комплектации. Безвозмездно получив при содействии краевого правительства эти машины, хабаровская мэрия оплатила лишь их перевозку трейлерами - 13,5 млн рублей. Это дешевле, чем стоит один троллейбус.
- Совершенно другой салон, другая планировка. Конструктивно - новые разработки в плане ходовой части, тормозной системы. Намного удобнее старых троллейбусов, не так резко трогаются, плавно останавливаются. Новый тип подвижного состава, у нас такого не было, - рассказал директор МУП «ГЭТ» Виктор Брайков. - У нас сейчас пять различных модификаций троллейбусов. В эксплуатации намного удобнее – одна линейка запасных частей, масел, комплектующих, удобнее обслуживать специалистам.
Он подчеркнул, что, не будь договоренности о передаче троллейбусов на уровне главы региона, в обозримой перспективе обновить их в краевом центре вряд ли бы получилось.
- Кабины гораздо более эргономичные, чем в том подвижном составе, который у нас имеется в наличии. Регулируется рулевое колесо, сиденье. Обзор лучше, потому что стекло цельное. Посадка ниже – это удобнее для пассажиров, - оценил новый транспорт наставник водителей троллейбуса Андрей Гуськов.
Электротранспорт снабжен тиристорно-импульсной системой управления (ТрИСУ). Он потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем имеющийся парк, срок эксплуатации некоторых троллейбусов в котором достигает 28 лет (есть всего две машины, приобретенные шесть лет назад). 20 машин АКСМ-321 позволят на 60-70% обновить транспорт, работающий на маршруте № 1.
Только два троллейбуса в Хабаровске ранее были приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан. Все двадцать машин из новой партии оборудованы откидной аппарелью для маломобильных групп населения.