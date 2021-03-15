Предприятия Хабаровского края могут получить господдержку в рамках нацпроекта

В Хабаровском крае в текущем году начата реализация национального проекта "Производительность труда", предусматривающая оказание ряда мер поддержки предприятиям-участникам национального проекта со стороны государства. 23 марта 2021 года в Хабаровске состоится семинар, где эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) расскажут руководителям предприятий о существующих мерах господдержки.

- В феврале прошлого года у нас уже проводилось аналогичное мероприятие. В результате диалога предприятия проявили заинтересованность и стали подавать свои заявки на участие в национальном проекте. В этом году, во-первых, край уже вступил в реализацию национального проекта и может заключать соглашения о взаимодействии с предприятиями и во-вторых, расширены меры господдержки предприятий. Поэтому на семинаре "раскроются новые карты" в пользу наших предприятий", – отметил заместитель председателя Правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на IT-платформе "Производительность.рф" в разделе "Мероприятия" национального проекта либо перейдя по ссылке https://производительность.рф/ru/national-project/events/habarovskij-kraj-seminar-2021/.

"Сегодня в нацпроекте более 2300 предприятий из 67 регионов страны, а спрос на участие в нем в 2 раза превышает целевые показатели, - говорит Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций. – Наши эксперты помогают значительно снизить себестоимость продукции, уменьшить время ее изготовления, кратно нарастить объемы. Соответственно, увеличивается выручка компаний. Еще один эффект проекта – рост зарплат сотрудников на тех площадках, где работают наши эксперты. Познакомиться с лучшими практиками можно на ИТ-платформе Производительность.рф".

Напомним, что воспользоваться мерами поддержки смогут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25 %.

Через получение адресной поддержки к 2024 году 59 предприятий, осуществляющих деятельность на территории края, смогут увеличить свою производительность труда. На сегодняшний день уже поданы заявки на участие в реализации национального проекта от 6 предприятий.

Оставить заявку на участие в реализации национального проекта "Производительность труда" очень просто – достаточно кликнуть значок на IT-платформе "Производительность.рф" – и представить необходимую информацию.



