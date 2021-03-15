Цветы и венки возложили на хабаровской площади Славы

В Хабаровске почтили память воинов, погибших в ходе вооруженного конфликта на о. Даманский. На площади Славы состоялась церемония возложения венка и цветов. В мероприятии приняли участие представители правительства края, администрации Хабаровска и Хабаровской краевой общественной организации ветеранов боевых действий.

Пограничный конфликт произошел между СССР и КНР 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури. Точкой преткновения стал остров Даманский, площадью около 1 кв. км, относившийся к Пожарскому району Приморского края, который граничит с китайской провинцией Хэйлунцзян. Всего в ходе столкновений советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек, было ранено 94 человека. Потери китайской стороны до сих пор являются закрытой информацией, но по разным оценкам составляют от 100 до 300 человек. За проявленный героизм пятеро военнослужащих получили звание Героя Советского Союза, трое из них – посмертно.

По данным Минсоцзащиты края, в регионе проживает 87 ветеранов-даманцев. Все они имеют право на льготы и преимущества, установленные федеральным законодательством. Также им оказываются краевые меры поддержи социальной поддержки.



