Специалисты с Крыма трудятся на судостроительном заводе Хабаровского края

Ежегодно 18 марта в нашей стране отмечается новый государственный праздник – День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Одними из первых, кто получил паспорта республики Крым и приехал в Хабаровск стали корабелы и судостроители Керченского судостроительного завода. Специалисты теперь работают на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах. Всего 12 человек, которые трудятся на различных должностях.

- К нам приехали настоящие профессионалы с большим опытом работы. Их отличает целеустремленность, аккуратность и дисциплинированность, - рассказал заместитель генерального директора по производству Хабаровского судостроительного завода Александр Задворов.

Дальневосточный регион с Крымом связывают давние дружеские отношения. Так, Комсомольск-на-Амуре является городом-побратимом с Евпаторией.

- В Хабаровск я впервые приехал в 2014 году, практически сразу после получения паспорта республики Крым. Хабаровчане очень тепло нас встретили, - рассказал сотрудник ХСЗ Александр Покатаев, приехавший в Хабаровск из Феодосии.

Отметим, что в регионе проходят мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. С 17 по 18 марта в Городском дворце культуры состоится серия молодежных интеллектуальных игр "Октагон" на тему: "Крым - Россия! Вместе навсегда!". 19 марта пройдет телемост, где представители Ассамблеи народов Хабаровского края и Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" обсудят создание в рядах Ассамблеи крымского землячества.



