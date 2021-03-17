Юрий Трутнев: План по Комсомольску-на-Амуре должен быть выполнен





В рамках рабочей поездки в Хабаровский край полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

«План принят во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данного в Послании Федеральному Собранию в декабре 2015 года. Какие цели, какие задачи мы ставили при составлении этого документа? Прежде всего улучшить условия проживания жителей Комсомольска-на-Амуре. Качество жизни людей должно отвечать качеству их работы. Качество работы людей, проживающих в Комсомольске-на-Амуре, весьма высокое. Они строят не просто самолёты, а одни из лучших в мире истребителей. А вот с качеством жизни значительные проблемы. Мы хотим, чтобы город стал красивым, и для этого необходимо привести в порядок больницы, школы, детские сады, дороги», – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре включает 34 мероприятия и 30 объектов строительства. Для его реализации выделяется финансирование в объёме 41 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 27,2 млрд рублей.

В рамках плана завершена работа по семи объектам: проведена реконструкция драматического театра, инженерной школы и подстанций ПС 35/6 кВ «Городская» и ПС 110 кВ «Береговая», построены 4,5 км распределительного газопровода, станция скорой медицинской помощи, создана инфраструктура под жилищное строительство в микрорайоне Парус, приведена в нормативное состояние автодорога Лидога–Ванино.

Вместе с тем с нарушением сроков ведётся строительство 15 объектов. В установленный срок не завершены работы по модернизации инфраструктуры водоснабжения. Перенесены сроки завершения реконструкции набережной реки Амур. Не начато в установленный срок строительство 8 объектов.

«План принят до 2025 года. Время для работы ещё есть. Но срыв сроков начала строительства объектов, срыв графика строительства ставит под угрозу выполнение плана целиком. Совещание проводится по прямому поручению главы правительства Михаила Владимировича Мишустина. Принцип простой: если правительство принимает какое-то решение, то люди, которые работают в структуре органов власти, должны его выполнять, или не должны работать в этой структуре. Значительное количество срывов сроков относятся к ведению администрации Хабаровского края. Это не вопрос к Михаилу Владимировичу Дегтярёву. Все эти срывы были сделаны ещё до того, как он приступил к работе. Нам сейчас надо разобраться, что делаем дальше. Ещё раз повторю: план должен быть выполнен, до 2025 года в любом случае все работы должны быть завершены», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Из 34 мероприятий, направленных на создание комфортной городской среды, развитие авиационной, судостроительной промышленности и металлургического производства, развитие инфраструктуры ТОР «Комсомольск», выполнено 23, в стадии реализации – 11. Нерешенным остается вопрос реализации программы локализации в ТОР «Комсомольск» производства по выпуску продукции в интересах военного и гражданского авиа- и судостроения.

Обсуждался вопрос эффективного использования средств из федерального бюджета, предоставляемых Минвостокразвития России по линии «Единой субсидии». Как сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, на реализацию пяти мероприятий край получит 5,8 млрд рублей. На средства «Единой субсидии» уже построена станция скорой медицинской помощи.

По итогам совещания Хабаровскому краю поручено предпринять необходимые меры по оперативному проведению корректировки проекта строительства межрайонного онкологического диспансера, уточнению стоимости строительства объекта; принять необходимые меры по завершению строительства двух объектов регионального центра развития спорта, трёх объектов дорожной инфраструктуры.

Вице-премьер поддержал предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва дополнительно включить в долгосрочный план мероприятия по развитию комфортной городской среды и благоустройству городских территорий. «В рамках плана уже благоустроено 50 дворов в Комсомольске-на-Амуре. Мы увидели живой отклик на это жителей. Эта мера востребована. В ближайшие три года нужны средства на ежегодное благоустройство 70 дворовых территорий города, ремонт капитальный ремонт крыш общеобразовательных и дошкольных учреждений, фасадов многоквартирных домов, благоустройство двух парков. Выполнение плана долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре для нас является ключевым приоритетом, и делом чести его завершение вовремя и в срок, а лучше досрочно. По всем объектам, где ответственным стоит правительство Хабаровского края мы после ревизии и после, к сожалению, расторжения заключённых прежним руководством контрактов берём на себя обязательство начать работы в 2022 году, в 2021 году мы проведём все конкурсные процедуры, чтобы сразу после нового года приступить к работам», – пояснил глав региона.

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев, ещё раз напомнил о необходимости завершения мероприятий долгосрочного плана в срок до 2025 года. «План модернизации городского хозяйства, инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре принят до 2025 года. До 2025 года мы, конечно, точно тянуть не будем. Основная часть мероприятий должна быть завершена в 2022-2023 годах», – подытожил он.



