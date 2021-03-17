Работодатели поделились предложениями по работе с бизнесом в Хабаровском крае

За круглым столом в неформальной обстановке прошла встреча руководителей правительства края с представителями регионального объединения работодателей. Первый заместитель председателя правительства Мария Авилова рассказала активу объединения о форматах адресной работы с бизнесом, действующих формах поддержки, взаимодействии предпринимательского сообщества и институтов развития.

- В правительстве края серьезно подходят ко всем крупным инвестиционным проектам, которые заходят на территорию края. Это находит свое отражение в новом формате деятельности рабочих групп. Обязательным условием для любого инвестора, планирующего работать в субъекте, является не только развитие инфраструктуры или социальной сферы, но и использование местных поставщиков товаров и услуг. Ни одна дорожная карта сейчас не обходится без этого ключевого условия, - отметила Мария Авилова.

В свою очередь работодатели высказали ряд предложений по совершенствованию работы с бизнесом.

- О том, что к нам в край зашли крупные инвесторы или появились новые хозяйствующие субъекты, знают профильные министерства. До нас эта информация не доходит. Поэтому наше предложение звучит просто: необходимо пристальное внимание со стороны отраслевых министерств к предприятиям, которые работают в отрасли, для налаживания связи с краевыми предпринимательскими объединениями и ассоциациями, - отметил председатель регионального объединения «Союз работодателей Хабаровского края» Сергей Смоленцев.

Актив Союза также предложил краевым властям ряд инициатив по воспитанию молодых кадров для отраслей экономики. Прозвучала идея - поддержать выпускников медицинских вузов денежными выплатами, предоставляя им служебное жилье.

Кроме того, предприниматели предложили краевым властям проработать механизмы проведения независимой оценки квалификации безработных. Сейчас на учете в центрах занятости находится большое количество граждан, которые не могут подтвердить свою квалификацию. А независимая оценка поможет и работодателям, и самим безработным определиться на рынке труда.

- Воспитанию и сохранению кадров правительство края уделяет большое внимание. В том числе и для работы на создаваемых крупных предприятиях. Так, по одному из проектов, который будет реализован в крае, инвестор планировал обучать специалистов в Иркутской области. Нам удалось его переубедить, максимально задействовав краевую систему образования, - подчеркнула Мария Авилова.

Она также поблагодарила актив объединения за проявленные инициативы.

- Трудно совершенствовать работу, находясь в системе – нужен взгляд со стороны. Вместе с тем очень важно, чтобы критика была конструктивной: есть конкретные замечания, и есть конкретные предложения, как исправить ситуацию. Такой подход вызывает соответствующую реакцию со стороны правительства: понимание и доверие. Для нас принципиально важно создать благоприятные условия ведения бизнеса в крае, - сказала Мария Авилова.



