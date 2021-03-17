«ProДФО» объединил бизнес, власть, жителей

Сегодня в Якутии начал работу онлайн-форум «ProДФО». Дискуссионная площадка объединила представителей власти, бизнеса, отраслевых экспертов, а также обычных жителей, которые обсуждают актуальные вопросы развития Дальнего Востока, креативной экономики, IT-индустрии. Большое внимание уделено дискуссиям о работе территорий опережающего развития (ТОР) в дальневосточных субъектах.

В работе площадки приняли участие представители компаний, работающих в ТОР «Хабаровск». В Хабаровском крае эта площадка наиболее динамично привлекает резидентов. На сегодняшний день с резидентами на всех площадках ТОР в регионе заключено 73 соглашения (40 в Хабаровске) на общую сумму инвестиций – 66,3 млрд рублей и планируемым созданием более 7,3 тыс. рабочих мест. По данным на начало марта, инвесторы уже вложили около 38 млрд рублей, создав 4 326 рабочих мест. К выпуску продукции приступили 34 резидента, в том числе – 21 в Хабаровске и 10 в Комсомольске-на-Амуре.

О результатах работы ТОР «Якутия» и ТОР «Южная Якутия» рассказал Дмитрий Борисов, директор ООО «Индустриальный парк Кангалассы». По его словам, у органов федеральной, региональной и муниципальной власти есть «абсолютное понимание» инвестиционных проектов. Условия ТОР позволяют реализовывать разнообразные проекты: промышленные предприятия, производство стройматериалов, судоверфь и даже детский лагерь. Борисов также рассказал, что управляющая компания готова предоставлять инвесторам различные условия. Он добавил, что в планах руководства ТОР — построить съёмочный павильон для местных кинопроизводителей.

Об итогах работы территории опережающего развития в Чукотском автономном округе рассказал Сергей Колядко, директор ООО «УК ТОР Чукотка». По его словам, ТОР занимает 36% территории региона. Общие вложения инвесторов оцениваются в 8,5 млрд рублей, создано 1200 рабочих мест. Сейчас ТОР насчитывает 52 резидентов, они занимаются добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством, транспортом, логистикой, энергетикой, производством пищевых продуктов и др.

Он отметил, что это подчеркивает важность умелого бизнес-планирования. Вместе с тем в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, к ТОР присоединились еще 7 инвесторов. Заявленные инвестиции увеличились на 303 млн рублей, было создано 157 рабочих мест.

О помощи бизнесу в Сахалинской области рассказал Борис Дымбрылов, и.о. министра инвестиционной политики региона. По его словам, в Сахалинской области действуют три ТОР, которые позволяют комплексно развивать регион. В частности, ТОР «Горный воздух», управляющий курортом «Горный воздух», в 2020 году доказал свою эффективность — курорт установил рекорд по посещаемости. В рамках ТОР создаётся туристическая инфраструктура: гостиницы, кафе, рестораны.

Также участники дискуссии обсудили подготовку кадров для предприятий, работающих на ТОР. В рамках национального проекта «Наука» на территории России запланировано создание 15 научно-образовательных центров.

В Приморском крае принято решение о реализации проекта «Кадры для бизнеса», рассказал заместитель председателя правительства Константин Шестаков. Проект предполагает создание сети опорных колледжей по стратегически важным направлениям — строительство, промышленность, сельское хозяйство, переработка леса, сфера услуг.

Присоединиться к форуму могут все желающие по ссылке: https://synergy.online/lp/prodfo2021/yakutia/. С программой можно ознакомиться во вложении.

Организаторами серии форумов «ProДФО» выступают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и Корпорация «Синергия».