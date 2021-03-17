Из 250 площадок могут выбрать территории для благоустройства жители Хабаровского края

С 26 апреля по 30 мая на портале za.gorodsreda.ru пройдет всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных пространств по нацпроекту "Жилье и городская среда". Список территорий, из которых предстоит сделать выбор жителям края, уже насчитывает более 250 площадок. Сейчас этот перечень проходит проверку в краевом министерстве ЖКХ, которая продлится до апреля. Затем его утвердят на федеральном уровне, а после этого ознакомиться с "площадками-претендентами" смогут и жители Хабаровского края.

- Практика проведения рейтингового голосования уже отработана. По нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраиваются только те площадки, которые выбирают сами жители территорий. Однако в этом году голосование пройдет в новом формате: на единой федеральной платформе и одновременно по всей стране. Поэтому сейчас перед нами стоит задача рассказать людям о федеральном сайте, о пространствах, которые могут получить шанс на обновление, о том, как проголосовать и почему это важно сделать. Мы должны показать себя не хуже других субъектов, продемонстрировать заинтересованность в федеральной поддержке на благоустройство. Для этого необходимо, чтобы в онлайн-голосовании приняли участие не менее 18% жителей края, - рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

По словам главы краевого ведомства, чтобы максимально упростить для людей процедуру голосования, в подъездах домов, в транспорте появятся листовки и плакаты о голосовании с QR-кодом, содержащим ссылку на федеральную платформу. В торговых центрах и других общественных местах будут работать волонтеры, которые помогут войти на сайт для голосования и выбрать территорию.

- Переход на онлайн-голосование за объекты благоустройства – это хорошая инициатива. Вся информация о проекте, о территориях будет собрана в одном месте. Члены нашего общественного совета поддерживают такое нововведение, некоторые уже заявили о желании разместить в своих мобильных приложениях и на сайтах информацию о голосовании, провести мастер-классы по регистрации на платформе, а также работу на жилмассивах. Обязательно сами проголосуем и постараемся рассказать об этом как можно большему количеству людей, - поделилась Анна Ардован, председатель общественного совета при министерстве ЖКХ края.

Напомним, в голосовании на федеральной платформе za.gorodsreda.ru в Хабаровском крае примут участие жители сразу 54 муниципалитетов края. Им предстоит выбрать не менее 90 общественных территорий, которые благоустроят уже в следующем году по нацпроекту "Жилье и городская среда". При этом поддержку на благоустройство получат только те поселения, где жители будут наиболее активны.



