В Хабаровском крае Амур стал чуть чище по хлорорганике

В Хабаровском крае загажены почти все малые реки в городах и селах

Река Амур, пожалуй, самая мистическая река в мире. Было такое - и совсем недавно - что только единицы не хватало, чтобы экологи признали Амур мертвым. Но потом включается какой-то естественный процесс, и река становится чище. Это, конечно, не повод, чтобы продолжать с той же интенсивностью загрязнять самую главную водную артерию Дальнего Востока, и не только для российской стороны, но и для китайской.

Как сказал Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края, на встрече с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, Амур – кормилец для миллионов людей. Сложности возникают не только с паводковой ситуацией, но и с загрязнением вод. Тем более, если с российской стороны сегодня и двух миллионов человек не наберется, на китайской же стороне – десятки миллионов. И, как говорят, сегодня Китай весь мир кормит. Насколько сопоставимы вклады стран в загрязнение Амура?

- После цзилиньской катастрофы в 2005 году, когда токсичные вещества попали в приток Амура Сунгари, мировое сообщество крепко взялось за китайцев. Россия и мировое сообщество выразили Китаю претензии по количеству неочищенных сбросов в Амур. В Поднебесной по-честному провели модернизацию более 200 очистных сооружений, несколько тысяч предприятий вообще вывели из природоохранных зон, построили новые очистные и гидротехнические сооружения в крупных городах, - рассказал Владимир Сидоров, председатель хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». - И это дало эффект. За последние два-три года в рейтинге качества Амур улучшил на единицу качество воды, в том числе и по содержанию хлорорганических соединений. Помните, амурская рыба пахла фенолом? Это следствие того, что крупные нефтехимические комбинаты и сельское хозяйство обильно сдабривали реку этими соединениями.

- В чем опасность хлорорганических соединений?

- Они имеют свойство накапливаться в организме человека и обладают мутагенным, канцерогенным эффектами. Когда Влада Рябкова, известный хабаровский эколог, проводила исследования среди представителей амурских коренных народов, оказалось, что даже человеческая плацента содержала хлорорганические соединения.

Меры, принятые Китаем, внесли серьезную лепту в то, что качество воды в Амуре улучшилось, в том числе и по содержанию приоритетных загрязняющих веществ – веществ, которые могут вызвать заболевания у человека. Сегодня ситуация потихоньку улучшается.

- Как повлияла эта катастрофа на российско-китайские отношения?

- Страны договорились о проведении российско-китайского мониторинга. Так или иначе, эти исследования проводятся. Можно сказать, что определенная динамика есть. Но наша сторона в этой динамике никакой роли не играет, а наоборот, в Хабаровском крае ситуация с очистными сооружениями катастрофическая.

Из 76 населённых пунктов, обеспеченных централизованным водоотведением, очистные сооружения канализации имеются только в 30, из них биологическая очистка в проектном режиме работает только на 5 очистных сооружениях. На остальных очистных сооружениях сточные воды проходят только механическую очистку или сбрасываются практически без очистки в связи с неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и оборудования очистных сооружений. Это, как правило, руины, через которые вода проходит.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в крае составляет менее 1%. Сегодня мероприятия по строительству или реконструкции объектов водоотведения не предусмотрены.

- Это все касается только гражданского населения?

- Например, в поселке Ванино сливают в канализацию отходы все. Другое дело, когда - отдельно стоящий завод. Мы понимаем, что и у крупных предприятий есть желание сэкономить на экологии.

Масштабы проблемы настолько серьезные, что мы на сегодняшний день практически загадили все малые реки, которые пересекают города или селения, где есть многоэтажные дома. И в Хабаровске очистные сооружения не справляются со стопроцентной очисткой.

Самое обидное, что в национальном проекте «Экология», где есть подотдел «Чистая вода», не участвует Хабаровский край со строительством очистных сооружений. Включено только строительство объектов по водоподготовке, то есть объектов, производящих чистую воду.

- Что думают по этому поводу экологи?

- Нужен жесткий экологический контроль, в том числе общественный. Сегодня контролирующие органы просто не в состоянии физически отреагировать на жалобы, которые приходят от общественности. Не говоря уже о системном мониторинге. Грубо говоря, мы должны взять и проверить все очистные сооружения в крае и понять, какой ущерб наносится окружающей среде, каков тоннаж неочищенных сточных вод, каково состояние водных объектов. Это нужно для того, чтобы выходить на федеральный уровень с инициативой о реализации каких-то программ. Все инициативы требуют проработки.

Да, мы говорим, что нет денег, но это не мешает выполнять работу краевым властям и федеральным экологическим структурам. Например, определять краевую стратегию, проводить мероприятия по контролю и мониторингу, формировать проблемную повестку, основанную не на эмоциях и чувствах, что Амур – важная для России и Дальнего Востока водная артерия, а основанную на конкретных показателях и выкладках ученых, которых сегодня вообще исключили из процессов принятия решений.

- В китайском Приамурье живут десятки миллионов людей, там сегодня мощная индустрия. И «советский берег», где если и наберется два миллиона жителей, то слава Богу… Разве сопоставим вклад в загрязнение Амура?

- Китай за последние годы приложил колоссальные усилия по сокращению вредного воздействия на окружающую среду.

В Хабаровском крае за последние двадцать лет построили всего два очистных сооружения в маленьких селах. Этот факт может полностью перекрыть все обвинения в адрес китайцев. Если Поднебесная спросит нас: «А что вы сделали за это время, чтобы Амур стал чище?», нам ответить будет нечего.

Напомним, Михаил Дегтярев, врио губернатора региона, выступил с инициативой включить реку Амур в отдельный федеральный проект, такой же, как и сохранение Волги и Байкала, в национальный проект «Экология». Помимо экологических проблем Дегтярев назвал и антипаводковые мероприятия, и очистку русла, и восстановление стада рыбы. Он предложил сделать этот проект трансграничным.

Проблеме экологического состояния Амура был посвящен один из правительственных часов в краевом парламенте. Помимо проблемы с очистными сооружениями были названы и предприятия – источники загрязнения: береговые объекты речного флота, золотодобывающие предприятия и промышленные центры, угледобывающие предприятия, железнодорожный транспорт, предприятия мясной и молочной промышленности, объекты коммунального хозяйства.

По мнению депутатов, необходимо программу по сохранению реки Амур включать в национальный проект «Экология». Как пояснили представители министерства природных ресурсов Хабаровского края, эта инициатива позволит снизить нагрузку на краевой бюджет и решать проблему отсутствия очистных сооружений.

Ну а пока, как говорится, воз и ныне там.

Юрий Вязанкин