В Хабаровске пока не будет Центра русской культуры

В начале марта представители министерств культуры, внутренней политики и образования Хабаровского края встретились с инициативной группой в составе четырех человек из числа 125 граждан, подписавших обращение к Михаилу Дегтяреву о необходимости создания краевого Центра русского народного творчества.

Во время без малого двухчасовой беседы шел оживленный обмен мнениями по актуальным вопросам краевой культурной политики. По некоторым из них стороны пришли к взаимному пониманию, наметили формы возможного сотрудничества и консультаций. Вместе с тем по ряду принципиальных моментов желаемого согласия достигнуть не удалось. Камнем преткновения явился главный вопрос – о создании краевого Центра русского народного творчества. Инициативная группа не услышала от представителей краевого правительства положительной оценки их конструктивной культурной инициативы.

Со своей стороны, представитель министерства внутренней политики Александр Ивагин высказался за создание, по примеру Москвы, Дома национальностей, где основным элементом будет русская культурная составляющая. Встречный вопрос: почему эта стержневая, самобытная составляющая российской цивилизации не имеет права на самостоятельное, самобытное оформление в регионе, где 91% - русские? Наряду с другими национальными центрами? Примечательно, что у Ассоциации коренных малочисленных народов крайнего Севера (АКМНС) в Хабаровске тоже до сих пор нет подходящего помещения для создания культурного очага. На мое предложение инициировать создание общего «русско-нанайского» центра президент АКМНС Хабаровского края Любовь Одзял резонно заметила, что смешивать разные национальные культуры не следует. Даже если они дружественные. И с ней трудно не согласиться.

Таким образом, официального одобрения главной идеи коллективного обращения к Михаилу Дегтяреву в течение одной встречи достигнуть не удалось. Тем не менее и представители профильных министерств, и делегация от подписавших это обращение граждан выразили согласие в том, что русская культура призвана играть объединяющую, ведущую роль для нашего многонационального региона. Хочется надеяться, что в результате дальнейших контактов обеих сторон и широкого общественного обсуждения позиция краевой власти претерпит эволюционные изменения и что полноценное развитие русского народного творчества станет первоочередным культурным приоритетом.

Виктор Марьясин