Комсомольчане выиграли «грязные» гонки

Ежегодный традиционный чемпионат по джип-триалу на кубок мэра Хабаровска состоялся на спортивно-гоночной трассе «ХабАвтоРинг» в черте города. Участвовать в спортивном мероприятии приехали пилоты из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана. Всего 25 команд.

Покорители бездорожья были как новичками так и завсегдатаями гонок. Но для бывалых джиперов трасса оказалась не совсем привычной. Техническая характеристика дистанции была на первый взгляд обычной: в «ассортименте» повороты на 90 и 180 градусов, скоростные прямые, подъемы и спуски. Однако основной грязевой замес подкинул не только ландшафт, где вместо асфальта - грунт, земля, глина, а еще и погода, добавив снег, лед и лужи. Красота внутри машины, грязь снаружи.

Покорить эту красоту можно по регламенту на любом, технически исправном автомобиле. Однако надо понимать, что раз гонка будет на время, то и автомобили будут ехать на все деньги. Так что визит на трассу на машине из автосалона не сулит владельцу приятных известий о состоянии подвески на финише, если он вообще до финиша доедет.

Скажите - главное чтобы прокладка между рулем и сиденьем была толковая? Соглашусь! Более того добавлю, возраст и пол не помеха! В борьбе принимал участие уникальный экипаж: пилот отец (инвалид) и штурман дочь (несовершеннолетняя).

Настя Крючкова с отцом-штурманом уже 3 года покоряет бездорожье. После очередного заезда Настя сказала: «Трасса сложная. Несмотря на то, что очень много прямых участков, повороты есть 180 градусов и они оооочень сложные. Машина не слушается и в принципе мне это нравится. На прошлых соревнованиях больше рулить надо было, а тут прям скорость».

Итог: 3-е место в классе до 2.5 литров на автомобиле Сузуки Эскудо. Надо отметить, что машина была куплена отцом для дочери, чтобы она могла участвовать в соревнованиях, отсюда и название экипажа - «Мелкий».

Тойоты, Сузуки, Ниссаны, а также отечественная Нива под управлением команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана заставляли зрителей порой с замиранием сердца смотреть на прохождение того или иного виража. Шансы кувыркнуться через крышу были у каждого второго гонщика.

Лишь штурманы сдерживали желание держать педаль газа в полу. Пилоты не щадили свои внедорожники, они ехали чтобы победить. Кубок мэра - да, деньги вряд ли покроют расходы на ремонт. Речь идет даже не о десятках тысяч рублей. Но когда трасса это не просто хобби, а болезнь, в этом случае семейный бюджет корректируется.

В перерыве между заездами пилоты и зрители отведали солдатской каши, праздник Масленицы никто не отменял. Как водится, сожгли чучело зимы.

Соревнования закончились, и победители взошли на пьедестал. В этот раз джэк-пот сорвала команда из Комсомольска - Виктор Власов и Василий Полежаев на Мазде Ливанте. Ребята заняли первое и второе места, так что Хабаровский кубок мэра поехал в Комсомольск. Биробиджан также увез почетные места. Хабаровчане были вторыми и третьими в разных позициях соревнований.

Юрий Золотарев