Юрий Трутнев побывал во дворце «Самбо» и ТОР «Хабаровск»

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил краевой дворец единоборств «Самбо», ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в индустриальном парке «Авангард» ТОР «Хабаровск».

Строительство краевого дворца единоборств «Самбо» завершено в конце прошлого года. Общий объем финансирования проекта составил 897,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета по линии «Единой субсидии» было предоставлено 435,7 млн рублей.

В здании площадью 5 тыс. квадратных метров разместились универсальный зал, специализированный снарядный зал для единоборств, тренажерный зал, зал восточных единоборств, зал борьбы. В каждом зале предусмотрены помещения для инвентаря, раздевалки с душевыми. Во дворце единоборств расположились тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал, столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек. Все залы соответствуют требованиям проведения соревнований и федеральных стандартов подготовки по таким видам спорта, как самбо, киокусинкай, дзюдо, спортивная борьба, тхэквондо, смешанные боевые единоборства (ММА), мини-футбол, баскетбол. Краевой дворец может стать базой для подготовки сборных команд России по единоборствам к международным соревнованиям, проходящим в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Я рад, что такой комплекс возник. Рад, что он возник в Хабаровске. В Хабаровске много замечательных бойцов, со многими из них я знаком лично, хорошо знаю их уровень. Здорово, что дети будут заниматься самыми разными видами спортивных единоборств: и борьбой, и боксом, и каратэ, и дзюдо. Очень надеюсь, что в ближайшее время ребята смогут приходить сюда на занятия. Уверен в том, что это приумножит и спортивную славу Хабаровского края, и спортивную славу России. По своей общественной работе, как сопредседатель Российского союза боевых искусств, я вынесу вопрос о проведении здесь крупных турниров по спортивных единоборствам, – отметил Юрий Трутнев.

- Для юных хабаровских спортсменов краевой дворец единоборств распахнет свои двери в мае. К этому времени будет набран штат тренеров, доведено до логического финала оформление необходимых документов. Сразу после майских праздников начнутся занятия в секциях. Были предложения до лета подождать. Но у нас есть возможности сделать все быстрее, – уточнил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Еще одной точкой посещения стал индустриальный парк «Авангард» в ТОР «Хабаровск», где 15 компаний-резидентов уже вложили в свои проекты более 2,8 млрд рублей и создали 527 рабочих мест. Реализованы в запланированном объеме 12 проектов, среди которых тепличный и логистический комплексы, контейнерный терминал, компании, выпускающие востребованную промышленную продукцию, и другие.

Благодаря режиму ТОР был построен автоматизированный складской комплекс класса А с холодильными мощностями. Его площадь составила более 30 тыс. квадратных метров. В проект предприятия «Логистерра», «СВ» и «Хладокомбинат Хабаровский» инвестировали более 1 млрд рублей.

- Часть инфраструктуры для нужд резидентов на площадке обеспечена за счет средств федерального и регионального бюджетов – строительство и реконструкция дорог, индивидуальная газовая котельная. Постоянным и стабильным электроснабжением от новой подстанции, построенной в рамках создания инфраструктуры, резиденты обеспечены по сниженному тарифу, что позволяет предпринимателям вести бизнес в комфортных условиях, – пояснил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эдуард Черкин.

Также Юрий Трутнев обратил внимание руководства Хабаровского края на необходимость активизации работы по социально-экономическому развитию региона.

- Мне бы хотелось, чтобы работа проходила в плановом режиме, когда все средства, которые предоставляются из федерального бюджета на поддержку региона, на улучшение жизни людей, на развитие экономики эффективно и вовремя использовались. Это самое главное, чего бы хотелось добиться в Хабаровском крае. Первые шаги по этому пути видны, но это пока первые шаги, – подчеркнул вице-премьер.



