Педагоги Хабаровского края представят регион на всероссийском конкурсе

В эти дни в г. Санкт-Петербурге проходит заключительный этап первого Всероссийского конкурса учительских команд "Учитель будущего". Хабаровский край представляют три команды. Всего в финале конкурса примут участие 100 команд из различных регионов страны.

Хабаровский край представляют учителя средней школы №5 г. Амурска (Ходжер Елена Владимировна, Насретдинова Наталья Анатольевна, Романенко Ольга Александровна), средней школы № 87 г. Хабаровска (Чугунова Ольга Павловна, Кожевникова Анастасия Александровна, Маркевич Юлия Юрьевна) и Инженерной школы г. Комсомольска-на-Амуре (Черёмухин Пётр Сергеевич, Комиссарова Ольга Владимировна, Васенко Ольга Игоревна). Свой профессиональный опыт учителя представят в рамках конкурсных испытаний: междисциплинарного урока, воспитательного мероприятия и конференции в формате TED.

Победителей заключительного этапа ждёт заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события от Мастерской управления "Сенеж". Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Его цель - поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.



