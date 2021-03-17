Жители Хабаровского края могут научиться основам гидрореабилитации





При поддержке Фонда президентских грантов в краевой столице проходит семинар-практикум "Технологии оздоровительного плавания и гидрореабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья". Мероприятие проводится для расширения профессиональных знаний и компетенций, получения практической информации по оздоровительному плаванию и гидрореабилитации детей. Один из главных спикеров - тренер высшей категории по адаптивному плаванию, судья первой Всероссийской категории Наиль Гарифуллин.

В течении 6 дней тренеры по плаванию, реабилитологи, студенты Дальневосточной академии физической культуры, родители детей с инвалидностью проходят курс обучения, включающий теоретические, аудиторные и практические занятия. Углубленный практический курс включает занятия в спортивном зале и бассейне с детьми-инвалидами с различными диагнозами.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, всего планируется открыть около 20 групп по плаванию в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Ванино, где будут работать участники семинара.

Сейчас в краевой спортивно-адаптивной школе 14 таких групп. Они работают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, где занимаются 168 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Слушатели, прошедшие в полном объеме обучение будут допущены до проведения индивидуальной работы по гидрореабилитации с детей с инвалидностью. После завершения практики будет проведена оценка результативности индивидуальной работы.

- При положительном эффекте в социально-психологическом или физическом состоянии ребёнка будет выдан сертификат о прохождении обучения, который подтвердит возможность осуществления специалистом гидрореабилитации детей с инвалидностью, - отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта.

По вопросам реабилитации и абилитации инвалидов различных категорий и возрастов средствами адаптивной физической культуры и спорта вы можете обратиться в ресурсный центр по телефону – 8 (999) 080 48 52.



