Какие тайны хранит архив Хабаровского края?

Наш собеседник - начальник отдела Комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края Марина Тряпша

10 марта в России отмечали День архивов. В Хабаровском крае создан уникальный архивный фонд, в котором хранятся свыше двух миллионов дел на различных носителях, включая фото-, фоно-, видео-, кино- и электронные документы, предметы музейного характера начиная с 1826 года.

- Марина Валерьевна, какой же документ в архиве является самым ранним?

- Это подписка родовых старост о воспрещении браков между лицами мужского рода до 15 лет и женского рода до 13 лет, о запрещении продажи и передачи в наложницы дочерей, направленная старосте Удской Николаевской церкви священнику Е.Т. Дычковскому. Документ создан 9 апреля 1826 года. Красивый каллиграфический почерк, старославянское письмо, дата его создания – все это дает право считать этот документ раритетом.

- Где же хранится весь огромный объем документов?

- Это, во-первых, Государственный архив края, 4 муниципальных архивных учреждения и 17 структурных подразделений городов и районов. В помещениях каждой организации есть свой ведомственный архив (муниципальные предприятия хранят документы пять лет, краевые - 10). По нормативным требованиям такой архив должен занимать отдельное помещение. Новые правила хранения ведомственных архивов действуют с 2015 года. Требования распространяются на все организации независимо от количества работающих. Правда, уполномоченных заниматься проверкой исполнения этих требований всего 9 человек, а одних только источников комплектования около 800 (это те организации, которые обязаны передавать дела в государственный и муниципальные архивы на вечное хранение). Причем в перечень источников комплектования могут входить и вновь создающиеся предприятия. Например, предприятия, которые сегодня входят в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск».

Есть перечень, в соответствии с которым определенному виду документа присваивается срок хранения. Остальные документы по истечении срока хранения уничтожаются. Правда, перед тем как избавиться от архивных дел, обязательно проводится экспертиза ценности документа. Потому что даже те дела, которые имеют временный срок хранения, могут поменять статус. Очень кропотливая работа.

- Сейчас активно идет оцифрование бумажных носителей?

- Это глобальная работа, она проводится с 2013 года. По краю порядка 25 процентов документов уже оцифровано. К примеру, с 2017 года Госархивом края совместно с АНО "Дальневосточный центр социальных технологий" реализован проект "Вспомнить каждого" по оцифровке переданных в 2016 году в архив документов военных комиссариатов – 249 томов за период с 1939 по 1946 годы: списки призванных, репатриированных, погибших, мобилизованных в промышленность и т.д. Всего было принято документов на более чем 37 тысячах листов. В 2019 году ко Дню Победы документы переданы в Управление Минобороны РФ для последующей публикации в обобщенном банке данных "Мемориал". Создается Фонд пользования, когда посетители приходят в читальный зал архива, им выдают уже электронную копию. Документ в бумажном виде, сами понимаете, быстро ветшает, если им часто пользоваться. К тому же оцифровка позволила использовать систему пользования документа удаленно – электронный читальный зал, к которому можно подключиться через портал Госуслуг (доступно около 850 тысяч архивных дел). Архивные документы становятся более доступными.

- Марина Валерьевна, рассекречивание документов – одно из основных направлений работы архивов. Можно подробней?

- Эти документы хранятся только в Государственном архиве. На сегодняшний день таких дел около двух тысяч. Работает межведомственная экспертно-проверочная комиссия, куда входят представители министерств и ведомств, чьи документы хранятся под грифом секретно. Привлекаются эксперты из этих организаций, которые по истечении 30-летнего срока хранения документов просматривают эти дела и дают свои предложения комиссии: либо снять гриф секретности, либо дальше продлить срок хранения. Комиссия уже коллегиально принимает определенное решение.

- Какая информация из ранее рассекреченных документов на сегодняшний день стала доступной для пользователей?

- Например, в 90-х годах шла массовая работа по рассекречиванию дел реабилитированных граждан. Бывает, что 30 лет назад на территории края была вспышка какого-либо заболевания, а спустя установленный срок хранения гриф секретности снимается. В прошлом году после проведения экспертизы были выявлены 9 дел, которые подлежали полному рассекречиванию (некоторые документы рассекречиваются частично). К ним относятся, например, документы по вопросам иностранного туризма, международных отношений. Также материалы по отводу земельных участков организациям и воинским частям, постановления Хабаровского крайкома КПСС и крайисполкома, решения и распоряжения крайисполкома за 1980 год.

- Наверно, сейчас более активно применяются современные технологии в сфере использования и популяризации архивных документов?

- Да, конечно, стоит отметить, что изменились подходы в подготовке выставочных проектов, включающих помимо традиционных форм на стендах, в витринах виртуальные, размещаемые на сайтах архивов, информационном мультимедийном экране около здания Госархива по ул. Запарина, 75, а также выставки (6 двусторонних стендов) под открытым небом в парковой зоне стадиона имени Ленина. Выставочная деятельность активизировалась значительно.

Например, тема Великой Отечественной войны очень широко освещалась архивистами. В рамках Федерального мультимедийного музейно-выставочного проекта "Дорога Памяти" на базе Госархива был создан пункт приема документов, сведений и информации о жителях края, участвовавших в Великой Отечественной войне, и тружениках тыла для размещения их в галерее "Дорога Памяти" Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Принято 145 документов от жителей края, работа продолжается. Был также создан масштабный выставочный проект "Хабаровский край – фронту". И это далеко не все. Подготовлены историко-документальные выставки под открытым небом. В течение 8 месяцев на широкоформатном экране, расположенном на площади им. Ленина, транслировались видеоряды архивных фотодокументов. В этом году, к 100-летию со дня рождения Алексея Черного, был реализован фотодокументальный выставочный проект "Эпоха А.К. Черного в архивных документах", который был открыт на торжественном собрании. Также выставка "Руководитель орденоносного края" была представлена в правительстве края. На сайте госархива края представлен виртуальный выставочный проект, посвященный Черному.

Уже несколько лет в парковой зоне стадиона имени Ленина работает выставка под открытым небом. В данный момент экспозиция посвящена многонациональному народу края, весной выставку посвятят 60-летию полета первого человека в космос. Подготовка выставочных проектов – кропотливая работа. Архивисты проводят большую поисковую работу, просматриваются все описи, чтобы для начала понимать, где искать те или иные документы.

- Один из важных и интересных проектов – "Улицы Хабаровского края рассказывают".

- Да, его реализация началась в прошлом году с улицы Дикопольцева. Улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны, присваивается QR-код, который отсылает на Госархив с информацией об этом человеке. В планах сделать этот проект более масштабным: включить улицы, названные в честь героев Гражданской войны и других легендарных личностей.

В этом году планируем начать реализацию проекта – поисковая справочная система, которая поможет определить, где именно находятся дела. Ведь помимо государственных и муниципальных архивов документы хранятся в ведомственных архивах. Дела, отражающие трудовую деятельность. К примеру, человек уходит на пенсию, и часто приходится сталкиваться с тем, что компания ликвидирована, а ему нужно собрать справки, найти место, где хранятся архивы. Вот на помощь и приходит электронная база данных.

- Архив комплектует фонды документов личного происхождения? Что за документы?

- Это документы непосредственных участников исторического процесса – больших и малых событий в истории России, нашего города и края – простых человеческих буднях или переломных, бурных моментах в жизни страны и каждого человека. Среди 249 личных фондов хранятся документы почетных граждан Хабаровска: Алексея Черного, первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС, Сергея Логинова – члена Союза художников России, писателя Всеволода Сысоева, поэта-дальневосточника Петра Комарова, фонды первостроителей Комсомольска-на-Амуре, строителей БАМа, заслуженных врачей, учителей, работников культуры и многих других.

В исторических документах фондов Госархива края имеются сведения о купцах Плюсниных, родоначальниках хабаровской торговли, благотворителях, попечителях детских приютов, о купцах Пьянковых, содержавших винокуренный завод и книжный магазин, о немецких предпринимателях Густаве Кунсте и Густаве Альберсе.

29 марта этого года Госархив края отметит свое 80-летие.

Беседовала Юлия Рудакова