В Хабаровске построили современную взлетно-посадочную полосу

Завершился первый этап реконструкции аэродромного комплекса в аэропорту Хабаровска

В эксплуатацию введена взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1). На открытии полосы, по которой 16 марта уже взлетел самолет до Москвы, побывал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в сопровождении врио губернатора края Михаила Дегтярева. Как только самолет из Владивостока приземлился в краевой столице, полпред отправился осматривать реконструированный объект.

Это первая искусственная современная взлетно-посадочная полоса, на которой модернизированы рулежные дорожки, а также часть перрона и площадка, где самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью. Построены две аварийно-спасательные станции, объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, очистные сооружения. Взлетную полосу оснастили светосигнальным оборудованием. Инвестиции составили 10 млрд рублей. Проект реализован в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)».

По словам Юрия Трутнева, для региона транспортная инфраструктура имеет огромное значение.

- Построили новую полосу, построили терминал. Сейчас надо привести в порядок вторую полосу, чтобы она выступала как резервная, надо сделать рулежные дорожки, перрон, - отметил полпред.

В конечном итоге с вводом в эксплуатацию международного терминала, который построят в рамках государственно-частного партнерства, в Хабаровске будет сформирован мощный транспортный узел, подчеркнул Трутнев.

- Что касается международного терминала, надо еще разбираться с окупаемостью. Будем говорить на эту тему, в том числе с потенциальным инвестором. Международных рейсов практически нет, мы сейчас выделим средства из Фонда развития Дальнего Востока, а через некоторое время можем столкнуться с тем, что инвестору будет неоткуда их возвращать. Просто ставить инвестора в прямую зависимость от срока окупаемости рискованно, так можно его обанкротить, не хочется этого делать, - сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, что на реализацию дальнейшей реконструкции и строительства федеральное финансирование будет продолжаться.

- Масштабная реконструкция аэродромного комплекса дает новый импульс развитию всей транспортной системы региона. В перспективе это будет способствовать росту валового регионального продукта на 10,4 млрд рублей, увеличению пассажиропотока до 3 млн человек в год. А главное – повышается качество обслуживания дальневосточников, – считает Михаил Дегтярев.

Длина реконструированной полосы - 3,5 километра, ширина - 60 метров. Полоса позволяет выполнять взлет и посадку всех типов и модификаций воздушных судов российского и иностранного производства. Реконструкция аэропортового комплекса увеличит пропускную способность аэропорта, также улучшится качество обслуживания воздушных судов.

По мнению гендиректора, председателя совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константина Басюка, современная аэродромная и терминальная инфраструктура аэропорта Хабаровск позволит реализовать потенциал воздушной гавани на десятилетия вперед. Вторая часть проекта реконструкции сейчас находится на экспертизе – это заключительный этап реконструкции рулежных дорожек и перрона.

В этот же день в аэропорту прошел парад техники – по новой полосе двигались четыре десятка машин. А первым взлет с обновленной полосы сделал лайнер Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот».

Напомним, строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года. 4 сентября 2019 года терминал внутренних авиалиний торжественного открыл президент Владимир Путин на полях пятого, юбилейного, Восточного экономического форума.

«Строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта – пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной президентом, по ускоренному развитию Дальнего Востока. Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый, современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса», - сказал тогда Юрий Трутнев.

Юлия Рудакова