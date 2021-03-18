От молодых семей Хабаровского края ждут документы на господдержку

В Хабаровске начался прием документов от молодых семей, желающих получить государственную поддержку на улучшение своих жилищных условий. В этом году на эти цели в бюджете края зарезервировано 167,5 млн рублей.

За помощью в приобретении жилья могут обращаться семьи, в которых оба супруга не достигли возраста 35 лет, а семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Средства по сертификату можно использовать на покупку строящегося жилья (квартира или дом), либо готовой квартиры у застройщика. Субсидия на семью из 3-х человек составляет 1,6 млн рублей. Использовать средства государственной поддержки можно только на территории того муниципального образования, в котором семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В этом году бюджетные средства региона будут распределены среди трех муниципалитетов: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровский район. В феврале текущего года на портале «Голос 27» проходило голосование, целью которого было распределение средств бюджета. Среди молодых семей Хабаровска будет распределена государственная поддержка в объеме 86,7 млн рублей, Комсомольска-на-Амуре – 60,7 млн рублей, Хабаровского района – 20,1 млн рублей.

В Комсомольске-на-Амуре прием документов от граждан начался двумя неделями ранее и будет осуществляться до 25 марта по адресу: ул. Комсомольская, д. 34/2. Вся информация по телефону: (4217) 52-29-89.

В Хабаровске прием заявлений продлится до 28 апреля 2021 г.

С текущего года документы принимаются по предварительной записи по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, каб. 531 по средам с 09:00 до 13:00, а также по субботам с 20 марта по 24 апреля. Записаться на прием можно до 23 апреля по будням с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: (4212) 32-52-46, 30-44-52.

В Хабаровском районе прием документов начнется в апреле. Время, место и контактные телефоны будут дополнительно размещены на сайте регионального министерства строительства.



