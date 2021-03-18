Между Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре будет летать SukhoiSuperjet 100

Сегодня, 18 марта, состоится первый рейс по субсидированному маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – Владивосток, организатором которого выступила авиакомпания «ИрАэро». Планируется, что рейсы по данному маршруту будут выполняться по четвергам до 27 мая 2021 года включительно.

– Из Владивостока самолёт вылетает в 12:25, а прибывает в Комсомольск-на-Амуре в 14:30, обратный вылет в столицу Приморского края запланирован на 15:30. Рейсы будут выполняться воздушными суднами SukhoiSuperjet100 вместимостью 100 человек. Цена субсидированного билета в одну сторону от 3500 рублей, льготой могут воспользоваться все категории граждан без ограничений по возрасту, – пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Субсидирование билетов проводится согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети».

В Комсомольске-на-Амуре вылет будет осуществляться из аэропорта в поселке Хурба.

– Аэропорт для нас новый, налаживаем сотрудничество. Предстоит решить множество организационных и даже технических моментов. Наземные службы заявили о полной готовности принять наши рейсы. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. В том случае, если программу субсидирования данного рейса продлят, будем выполнять рейсы во Владивосток и летом, – пояснили в АО Авиакомпания «ИрАэро».

Напомним, что аэропорт Комсомольска-на-Амуре находится в ведении Министерства обороны РФ. В соответствии с планом развития аэродромной сети Вооруженных сил РФ, на аэродроме планируется осуществить реконструкцию взлетно-посадочной полосы с увеличением её длинны до 3,5 километров. Запланировано строительство служебно-технический зданий. Реконструкция аэродрома позволит возобновить авиарейсы магистральных самолетов в западные регионы России, в том числе в Москву.



