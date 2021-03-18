О мерах господдержки молодых предпринимателей говорили на ProДФО

Представители власти и бизнеса Дальнего Востока обсудили особенности взаимодействия с молодыми предпринимателями и меры государственной поддержки, актуальные для стартаперов. Дискуссия состоялась в рамках онлайн-форума ProДФО – Республика Саха (Якутия).

О своем опыте предпринимателя рассказал Тимур Ханды, предприниматель и член регионального совета Якутского регионального отделения «Деловой России». Он подчеркнул, что предпринимательство – это ответственное, интересное и сложное занятие.

- Молодые предприниматели имеют ряд особенностей. Им легче вести бизнес-процессы в цифровом виде, выходить на маркетплейсы, развивать маркетинг в социальных сетях. Для предпринимателей, которые ведут бизнес более 10 лет, пандемия COVID-19 прошла более сложно, поскольку им пришлось внедрять в бизнес-процессы определенные новшества. Кризисный период помог многим из них освоить новые виды деятельности - производство масок, антисептиков и других актуальных товаров, - отметил Тимур Ханды.

На необходимость снижения административного давления на бизнес указала заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства правительства Хабаровского края Наталья Рехтина. Она отметила, что зачастую вслед за получением государственной поддержки к предпринимателям приходят представители надзорных органов с требованием отчитаться о государственной помощи. Важно нивелировать отрицательные обстоятельства и снизить их влияние на бизнес — соблюдать законность аккуратно и бережно, чтобы не отпугнуть людей от бизнесаю

О том, какую государственную поддержку может предложить Центр оказания услуг «Мой бизнес», рассказала начальник Центра поддержки предпринимательства Амурской области Валерия Ушакова. По её словам, организация оказывает начинающим предпринимателям консультирование, предлагает популяризацию продукта в СМИ и на интернет-страницах Центра «Мой бизнес». В частности, стартап может получить дополнительную клиентскую базу, представив свой продукт на мероприятии Центра.

Руководитель Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства Григорий Чуб подчеркнул, что подготовку предпринимателей нужно начинать с начального образования, уроков финансовой грамотности. По его словам, государство постепенно уходит от прямого финансирования предпринимателей. В настоящее время задача заключается в обучении предпринимателей, выявлении самых активных и помощь им с выходом на новые рынки и масштабированием бизнеса.

О важности государственной поддержки в момент масштабирования бизнеса рассказал Денис Рогов, основатель сети клубов виртуальной реальности Portal VR. В день онлайн-форума его компания заключила контракт на 1,5 млн рублей и расширила свою сеть, выйдя на рынки Челябинска и Нижнего Тагила. Это стало возможным благодаря господдержке. По словам Дениса Рогова, запас денег компании зачастую уходит на другие цели — развитие, выплаты сотрудникам или погашение кредитов. В этой ситуации государственная поддержка имеет большое значение.

- Молодым предпринимателям важно давать не только «рыбу», но и «удочку», а когда человек уже умеет рыбачить, он просит «не маленькую удочку, а «суперспиннинг», чтобы «поймать рыбу за океаном», — подчеркнул предприниматель.

Участники также рассмотрели кейсы стартапов из ДФО, которые на старте были близки к банкротству, но смогли выбраться из сложных ситуаций.