Проведение Десятилетия детства обсудили в Хабаровске

Заседание Координационного совета по проведению в Хабаровском крае Десятилетия детства состоялось в правительстве региона. На нем обсудили план мероприятий до 2027 года по направлениям образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, развития социального партнерства по выходу семей с детьми из трудной жизненной ситуации. Речь также шла о трудоустройстве детей и подростков.

Глава комитета по труду и занятости населения края Константин Виноградов отметил, что в прошлом году было трудоустроено около 2 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет. В связи с ограничительными мероприятиями, возможности для трудовой деятельности были ограничены.

- В текущем году финансирование этого направления увеличено за счет федерального и краевого бюджетов и составит более 25 миллионов рублей. Это позволит организовать трудоустройство 3580 ребят в свободное от учебы время, а также в период летних каникул. Сейчас ведутся переговоры по упрощению получения санитарной книжки молодым людям. Оплачивать комиссию перед трудоустройством будут работодатели, - резюмировал Константин Виноградов.

Важным направлением работы является обеспечение информационной безопасности и цифровой грамотности детей, родителей и работников образовательных организаций. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко считает, что при соблюдении мер информационной безопасности, таких как запрет оборота опасного контента, ограничение доступа несовершеннолетних к вредоносной информации и организация ряда других профилактических мероприятий - позволит сократить влияние негативной информации на детей, распространяемой в Интернете.

- Важным блоком является профилактика: родителям необходимо чаще общаться с детьми на сложные темы, чтобы они не искали ответы на такие вопросы в Интернете, - рассказала Виктория Трегубенко.

Среди мер профилактики она выделила необходимость проведения в школах уроков по медиабезопасности для детей, родителей и сотрудников общеобразовательных учреждений.

Напомним, что заседания координационного совета проходят ежеквартально. Первый этап Десятилетия детства завершен. Результаты выполнения федерального и регионального планов за истекший период с представлением анализа качественных и количественных показателей размещены министерством образования и науки края на портале Десятилетия детства.



