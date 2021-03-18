О развитии дальневосточных территорий говорили депутаты Госдумы и руководители Минвостокразвития

В Госдуме состоялась рабочая встреча членов Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, обновленной командой министерства. Участники совещания обсудили развитие Арктики и дальневосточных территорий

О ходе реализации нацпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года рассказал глава профильного федерального ведомства Алексей Чекунков. Всего в Нацпрограмме по Дальнему Востоку предусмотрено 804 мероприятия по линии всех органов исполнительной и региональной власти. 600 из них имеют социальную направленность.

- Здесь главное - строительство жилья, повышение качества социальных услуг, образования, медицины. Основные инструменты - нацпрограммы и стратегии по развитию. «Дальневосточная концессия» («инфраструктурная ипотека») позволит построить в 20 раз больше необходимых объектов уже за ближайшие три года. У дальневосточников, специалистов, которые едут сейчас работать на новые предприятия, «горят глаза». Мы хотим, чтобы это означало не только эмоциональный порыв, но и дом, и достаток, который выражается в высоких заработках, высокопроизводительных рабочих местах, - отметил Алексей Чекунков.

Для реализации всех намеченных планов руководство Минвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено внедрить лучшие мировые практики в систему управления развитием территории.

- Мы хотели бы собрать лучший геном из сильнейших министерств и компаний мира. В Сингапуре очень эффективно настроена система государственного управления. Если будем работать также как Минфин Сингапура, значит ДВ и Арктике будет хорошо, - заключил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили вопросы организации труда вахтовых работников, развитие оленеводства на обозначенных территориях, а также перспективу введения дальневосточного сельского хозяйства в особый экономический пояс.

- Разговор был профессиональный, деловой. Вопросов много, проблем много. Не случайно Президент России Владимир Владимирович Путин произнес несколько лет назад: XXI век - это развитие Дальнего Востока. И Дальний Восток должен быть не маяком, а крыльцом Российской Федерации. Красивым, богатым, на который хотелось бы ступить любым инвесторам, - резюмировал председатель комитета Госдумы по региональной политики и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.