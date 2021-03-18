Конкурс «Новые имена Хабаровского края» продолжится в колледже искусств

В Хабаровском крае продолжается музыкальный конкурс "Новые имена Хабаровского края". Накануне стали известны итоги II тура в номинации "Музыкальное искусство». 37 участников продолжат состязание за звание лучшего. II тур состоится 25 марта в Хабаровском краевом колледже искусств.

11-12 марта в музыкальной школе Комсомольска-на-Амуре состоялись конкурсные прослушивания II тура краевого фестиваля-конкурса художественного творчества детей и юношества "Новые имена Хабаровского края" в номинации "Музыкальное искусство". Участие в нем приняли 14 конкурсантов из Амурского и Комсомольского районов. Также для ребят были организованы мастер-классы. 15-16 марта прослушивания состоялись в Хабаровском краевом колледже искусств. Свое мастерство продемонстрировали 55 конкурсантов детских школ искусств Хабаровска, Советской Гавани, а также Белогорска Амурской области.

По итогам II тура из 69 заявленных человек всего 37 участников продолжат соревнования в III туре. Ребята состязались в двух номинациях: "Инструментальное исполнительство" и "Вокальное исполнительство". В категории "Инструментальное исполнительство" в младшей возрастной группе отобраны в III тур 9 человек, в средней - 11 ребят, в старшей - 3 участника, а в юношеской - 8 человек. Среди вокалистов средней группы продолжат борьбу 3 человека, старшей - 1 участник, а юношеской - 2 конкурсанта. Полный список номинантов находится во вложении.

III тур состоится 25 марта в Хабаровском краевом колледже искусств. По результатам этого заключительного этапа 28 марта в Хабаровской краевой филармонии пройдет масштабный гала-концерт победителей и награждение лауреатов краевого фестиваля-конкурса.

Напомним, конкурс "Новые имена Хабаровского края" проводится с 2009 года. Ежегодно организаторы определяют темы фестиваля, связанные с историей, культурой страны и региона.



