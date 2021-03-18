Михаил Дегтярев сообщил о расширении рынка поставок Дальэнергомаша

АО "Дальэнергомаш" готов выйти на отечественный и зарубежный энергетические рынки с новым видом продукции - центробежным нагнетателем воздуха "AERO IM".

При поддержке правительства края АО "Дальэнергомаш" реализует приоритетный инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса предприятия.

- Если бы не произошло модернизации оборудования завода, новый нагнетатель воздуха мы бы не сделали. Для этого необходимы были новые станки, чтобы специально разработать и изготовить осерадиальное колесо нагнетателя, – отметил генеральный директор АО "Дальэнергомаш" Олег Конюшев.

Опытный образец нового воздушного нагнетателя разработан в рамках политики по импортозамещению, которая успешно реализуется в крае. Стендовые испытания нового изделия проводились с 2019 по 2020 годы. Как отмечает руководство "Дальэнергомаша", некоторые его характеристики превосходят даже зарубежные аналоги.

- Наши нагнетатели имеют целый ряд преимуществ. Главное – это низкое энергопотребление, а также компактность, высокое значение КПД, минимальные затраты на монтаж и пусконаладочные работы, – пояснил председатель Совета директоров АО "Дальэнергомаш" Петр Бойчук.

Министерством промышленности края проведена работа по оценке возможности использования нагнетателей при строительстве и реконструкции очистных сооружений в субъектах Российской Федерации – участниках федерального проекта "Оздоровление Волги". Направлены обращения в адрес 15 регионов, пять из которых уже выразили заинтересованность.

Продукцию завода планируется поставлять для эксплуатации на очистных сооружениях предприятий "Водоканала" в регионах Российской Федерации. В настоящее время предприятием ведутся переговоры с МУП "Межрайонный Щелковский водоканал", достигнуты договоренности с ООО "Томскводоканал" на поставку нагнетателей.

Михаил Дегтярев поблагодарил руководство и сотрудников завода за достигнутые результаты.

- Продукция, которая выпускается "Дальэнергомашем", известна на весь мир. Это бренд Хабаровского края. Нам есть кем и чем гордиться – вами и продукцией предприятия. Мы и дальше будем поддерживать завод, чтобы вы могли трудиться, развиваться и осуществлять вклад в экономику края, - подчеркнул врио губернатора Хабаровского края во время встречи с коллективом и руководством завода.

Напомним, АО "Дальэнергомаш" выпускает технологические турбины, компрессоры, нагнетатели и дымососы. За свою историю заводом изготовлено 270 технологических газовых турбин и более 700 газоперекачивающих агрегатов. Экспортные поставки завода отмечены на государственном уровне. В 2020 году предприятие признано победителем Всероссийского конкурса "Экспортер года" в сфере высоких технологий в категории "крупный бизнес" по Дальневосточному федеральному округу.



