Сложный пожароопасный сезон прогнозируют синоптики в Хабаровском крае

Из-за малых снегозапасов и раннего схода снежного покрова уже с прошлой недели в регионе возникли первые пожары. Так, сейчас в Хабаровском районе тушат сразу 5 очагов на площади 430 га. На территории трех лесничеств открыт пожароопасный период. Вопросы подготовки к борьбе со стихией сегодня обсудили на очередном заседании комиссии по ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Как отметили на совещании, до 30 марта все муниципалитеты должны подготовить паспорта безопасности. Именно с этой даты в регионе официальной откроется пожароопасный сезон. Перед этим надзорные органы проверят 400 населенных пунктов, а также летних лагерей и других мест массового скопления людей, где специалисты установят наличие первичных средств пожаротушения и проконтролируют выполнены ли противопожарные требования. Особое внимания уделят поселениям, подверженным угрозе лесных пожаров, а таких в регионе 180. Первый зампредседателя КЧС, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук поручил главам районов закончить все подготовительные мероприятия в установленные сроки.

Также в регионе по отдельному плану к борьбе с лесными пожарами уже подготовлено 19 лесопожарных станций и 17 авиаотделений, которыми руководит краевой комитет лесного хозяйства. В распоряжении службы находится 220 единиц спецтехники, силы тушения насчитывают 467 человек. К ликвидации огня в новом сезоне планируется привлечь 20 воздушных судов.

По информации Дальневосточного УГМС, наиболее опасным месяцем в этом году станет май. К этому времени риски пожаров возрастут до максимума. Поэтому, как отметили на комиссии, очень важно провести разъяснительную работу с жителями края, которые после потепления устремятся на природу. Люди должны понимать, что от их действий будет зависеть безопасность населенных пунктов. Только в прошлом году в регионе было зафиксировано 12 случаев перехода лесных пожаров на поселки. Всего же в Хабаровском крае по итогам 2020 года было ликвидировано 418 пожаров в лесах, а по общей статистике - более 2 тысяч различных возгораний.



