Михаил Дегтярев вспомнил, как был непосредственным участником крымских событий

Седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией хабаровские студенты и школьники отметили серией интеллектуальных игр «Октагон». Участие в соревнованиях на тему: «Крым — Россия! Вместе навсегда!» приняли 18 команд.

Михаил Дегтярев, являясь непосредственным участником крымских событий 2014 года, наградил победителей игры и пообщался с ее участниками.

- В эти дни отмечается седьмая годовщина Крымской весны. В марте 2014 года нам с вами выпала уникальная возможность стать свидетелями судьбоносного исторического события, когда Крым вернулся в состав России. Горжусь, что те незабываемые дни я как международный наблюдатель провел в Крыму и мне посчастливилось быть свидетелем подготовки и проведения крымского референдума, а через два дня уже в Георгиевском зале в Московском Кремле - исторического события - подписания документов о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией Президентом России Владимиром Путиным и руководителями двух новых субъектов Российской Федерации, - отметил Михаил Дегтярев в ходе приветственного слова.

Врио губернатора Хабаровского края подчеркнул , что наш регион и Республику Крым связывают давние дружеские отношения и реальные дела. Один из примеров – работа крымских корабелов на наших судостроительных заводах . Для них край стал второй малой родиной. Участники игры смогли "вживую" пообщаться с бывшими крымчанами – работниками Хабаровского судостроительного завода.

Напомним, 18 марта 2014 года Президент России Владимир Путин подписал Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании.



