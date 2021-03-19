Медицинскую безопасность Хабаровского края обеспечат частными инвестициями

АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» организовало и провело серию переговоров с руководством больниц и санаториев региона. Это сделано по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. Цель - строительство новых медицинских и реабилитационных центров.

Первые же встречи показали востребованность частных инвестиций в развитие краевого здравоохранения. Мониторинг имеющихся в крае площадей и инфраструктурных мощностей открывает широкие перспективы. В дальнейшем свободные участки будут предложены инвесторам для строительства консультационных, реабилитационных, узкоспециализированных и многопрофильных медучреждений, в первую очередь, для приема пациентов по ОМС.

Одним из первых объектов, где проводятся исследования, стал Детский клинический центр медицинской реабилитации «Амурский» в северной части Хабаровска. Он располагается в экологически чистой лесопарковой зоне на берегу Амура и специализируется на реабилитации и оздоровлении детей и подростков с различными хроническими заболеваниями.

Здесь созданы уникальные условия для восстановления и компенсации утраченных функций, противорецидивного лечения хронических заболеваний, развития полезных здоровьесберегающих навыков, проведения оздоровления всего организма. Но количество мест и штат специалистов весьма ограничены. А прилегающих к корпусам санатория площадей и инфраструктурных мощностей достаточно для значительного расширения.

Другой привлекательный для инвестиций участок располагается в непосредственной близости от городской клинической больницы №10. Именно этот комплекс принял на себя основной удар по лечению коронавирусной инфекции. Пандемия показала необходимость дополнительных мощностей для обеспечения безопасности здоровья жителей края, в том числе в подобных чрезвычайных обстоятельствах. Строительство лечебных учреждений в формате государственно-частного партнерства станет эффективным решением этой задачи.

Сотрудничеством с Хабаровским краем в форме государственно-частного партнерства заинтересовался потенциальный инвестор, имеющий опыт создания аналогичных объектов в других регионах страны. В настоящее время идут переговоры о строительстве многопрофильного центра медицинской реабилитации на 200 коек, который может быть сдан в эксплуатацию через два года после старта стройки. Общий объем инвестиций – более 1 млрд рублей.

- Агентство провело аэрофотосъемки и готовит презентации участков для показа потенциальным инвесторам, - сообщил директор АНО «АПИРИ» Сергей Щегельский.

Работа по привлечению инвестиций для развития здравоохранения проводится в общем векторе повышения качества жизни населения Хабаровского края. Высокопрофессиональное медицинское обслуживание – один из его определяющих факторов. Это направление получило поддержку Михаила Дегтярева, который взял под личный контроль все важные процессы, связанные со здравоохранением в регионе.