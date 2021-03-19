Основные точки экономического развития обозначил Михаил Дегтярев

В Якутии в рамках онлайн-форума «ProДФО» представители власти и деловых кругов, отраслевые эксперты обсудили вопросы развития дальневосточных субъектов, а также обозначили основные драйверы экономического роста. Свои доклады представили главы Якутии и Амурской области. Комментируя итоги онлайн-форума, врио губернатора Михаил Дегтярев обозначил основные точки экономического развития Хабаровского края, остановился на ключевых проектах.

- По данным краевого Росстата, объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил около 240 млрд рублей. Это значительно выше наших инвестиционных ожиданий: в 2019 году этот показатель был на уровне 178 млрд рублей. Но успокаиваться на достигнутом рано – сделать нужно намного больше. Хочу напомнить, что инвестиционный рейтинг края опустился до 63-го места в прошлом году, и, чтобы переломить ситуацию, улучшить условия ведения бизнеса, наладить диалог с предпринимательским сообществом, мы полностью переформатировали наши отношения с бизнесом. Не все идёт гладко, накопилось много проблем, но теперь предприниматели стали озвучивать их, активно работают вместе с правительством края над важнейшими законопроектами, выступают в качестве экспертов, вносят свои предложения. Полностью переформатированы были и подходы к инвестиционной деятельности: создано Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций, которое становится единой площадкой по работе с инвесторами на территории Хабаровского края. В настоящее время в крае на разных стадиях реализации находится ряд крупных инвестиционных проектов, которые можно смело назвать точками будущего промышленного роста, драйверами экономики региона, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Традиционно в Хабаровском крае локомотивами промышленного развития выступают логистическая, добывающие и обрабатывающие отрасли.

По словам главы региона, в ближайшие годы одними из ведущих инфраструктурных проектов обещают стать проекты по перевалке грузов на побережье Ванинского района, в том числе по строительству глиноземного терминала. Инвестором ООО "Причал" уже получено разрешение на строительство, разработана проектная документация, документация по планировке территории. Приступить к строительству глиноземного терминала предполагается в 2022 году.





В сфере недропользования набирают обороты масштабные инвестиционные проекты: к старту в ближайшие годы готовят проект строительства горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении "Чульбаткан" в районе им. Полины Осипенко с объемом первоначальных затрат $500 млн и проект освоения Малмыжского меднорудного месторождения с общим объемом инвестиций около 250 млрд рублей. В сфере переработки углеводородов также заявлен крупнейший в истории края проект строительства завода по производству сжиженного природного газа в Ульчском районе. Инвестор "Эксон Нефтегаз" намерен вложить более $12 млрд.





Эти проекты крупнейшие не только по планируемым объемам вложений – под них в отдаленных районах края будут созданы сотни новых рабочих мест, десятки вспомогательных и сопутствующих производств. При этом акцент, по инициативе краевых властей, делается на привлечение местных предприятий малого и среднего бизнеса. С реализацией проектов мощный стимул к развитию получает вся социальная сфера.





- В перспективе еще два масштабных краевых проекта: развитие Большого Уссурийского острова и проект строительства спортивно-туристического комплекса "Хехцир". Эти проекты тесно взаимосвязаны логистически, - отметил врио губернатора.



