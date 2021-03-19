В Хабаровске цены на продукты растут из-за успехов сельского хозяйства?

Как сдержать рост цен на продукты питания и поднять производительность сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Александр Шкурин лично мониторит розничные цены в магазинах города. В этот раз зампред правительства края наведался в магазин SPAR.

Делегацию из министерских работников и сотрудников СМИ сопровождала Анна Березина, заместитель коммерческого директора сети магазинов SPAR.

«Мы в ежедневном режиме смотрим цены. Могу сказать: сдерживать удается рост цен на региональном уровне. Данная организация подписала соглашение на шесть видов продовольствия», - рассказал Александр Шкурин.

«Сахар-песок – это первая позиция в соглашении. На него мы сдерживаем надбавку в 5%. Мы стараемся придерживаться тех условий, что прописаны в договоренности», - рассказывает по ходу движения Анна Березина. Александр Шкурин уточнил про количество еды: «Мы отслеживаем не только ценовую политику, но наполненность рынка. Сахара, с учетом того, что в дороге и на оптовых базах и торговых сетях, хватит на три месяца. По растительному маслу – на два с половиной месяца. По крупам – от 3 до 4 месяцев. Ажиотажа никакого, я думаю, не будет. Ни по цене, ни по количеству для всех 39 видов наименования продовольствия». А там начнется лето – тепло, пойдет первая зелень, огурчики-помидорчики, ранняя редиска.

Резервы снижения цен есть. По информации из компетентных источников, цена на масло в 110 рублей за литр – предельная. Осенью 2021 года производители могут снизить ее почти на 40%.

Однако по стране хлеб стал дороже на 0,46% за месяц и 7,47% за год, крупы – на 0,6% и 20,77% соответственно, макароны – на 0,85% и 12,92%, овощи – на 4,77% и 16,33%.

«Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице, у нас экспорт продовольствия стал больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, продают туда, где она выше. А она выше на экспорт», - объяснил руководитель Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По словам Александра Шкурина, в Хабаровском крае желающих заниматься производством картофеля и овощей много. «В прошлом году, впервые за много лет, все категории хозяйств произвели 98 тысяч тонн картофеля. С 2009 года ежегодно собирали в два раза меньше», - уточнил министр.

Осенью у местного производителя закупается ОЧЕНЬ много картофеля. В сезон, когда предложение превышает спрос, цена за килограмм, тем более при оптовых закупках, резко падает. После закупок картофель закладывается в хранилища. Чтобы потом, до следующего урожая, отпускать в розницу по оптимальным ценам. Профит!

«Мы и больше можем производить. Но хранить овощную и картофельную продукцию негде. В Хабаровске было 4 базы. Теперь их нет. Но мы изворачиваемся», - сокрушается Александр Шкурин.

Но в крае готовы выправлять ситуацию – разработана концепция развития овощеводства и картофелеводства до 2025 года. Согласно перспективным планам в 4 раза будет обеспечен рост производства. Хватит всем, приятного аппетита!

Андрей Дунаевский