В Хабаровске на троллейбусах сэкономили полмиллиарда рублей

Михаил Дегтярев в компании с мэром Хабаровска оценил качество московских троллейбусов

Пока что на линию маршрута №1 Комсомольская площадь – Аэропорт вышло три машины с броским слоганом «Дело важнее слов». Всего по соглашению между мэром Москвы Сергеем Собяниным и врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым должно прибыть 20 троллейбусов.

«Закупка такой партии новых троллейбусов нам обошлась бы порядка 600 миллионов рублей. Так мы потратились только на транспортировку - 13,5 миллиона рублей. С учетом амортизации сэкономлено полмиллиарда рублей», - сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Директор МУП «ГЭТ» Виктор Брайков сообщил технические подробности московского дара: «Техника белорусского производства - третье поколение электротранспорта, новые разработки в плане ходовой части, тормозной системы. Намного удобнее старых троллейбусов, не так резко трогаются, плавно останавливаются. У нас сейчас пять различных модификаций троллейбусов. В эксплуатации новые троллейбусы намного удобнее: одна линейка запасных частей, масел, комплектующих, удобнее обслуживать специалистам».

Перед выходом на линию новые-старые «рогатые» прошли техническую проверку и обслуживание. Из замеченных мною недостатков – только один. Руль, который должен крепко держать в руках водитель, обмотан мерзкой импортной клейкой лентой – скотчем. А сверху – черной изолентой.

Хотя всякий специалист-эксплуатационник в курсе, что только отечественная синяя изолента способна дать прирост срока службы изделия в полтора-два раза. «Надеемся, что эти машины прослужат нам не менее 10 лет», - рассказал Виктор Брайков. «За счет эксплуатации этих троллейбусов ГЭТ будет экономить в год только по электроэнергии 6,5 миллиона рублей», - порадовал расчетами Сергей Кравчук.

По поручению врио губернатора края проводится большая работа по анализу маршрутной сети в краевой столице и в Комсомольске-на-Амуре. Только после завершения этой кампании к концу 2021 года станет понятно, сколько и какой транспорт будет необходим на маршрутах. Понятно, что проблем масса, но каждодневное решение тех или иных задач приближает край к комфортному уровню жизни.

По данным регионального правительства, на территории края зарегистрировано более 7 тысяч единиц пассажирского транспорта, 1300 задействованы на регулярных пассажирских перевозках.

«Общественный транспорт – это проблема, которая у всех на виду и трудно решаема ввиду дефицита муниципального бюджета. Электротранспорт – это символ Хабаровска. Наша задача – сохранить этот экологический вид транспорта. Без троллейбусов и трамваев Хабаровск не останется», - отметил Михаил Дегтярев.

К осени ожидается прибытие в Хабаровск партии трамваев – опять же дар московских властей. Кроме того, Михаил Дегтярев заверил, что трамваи вернутся в Комсомольск-на-Амуре.

Тестовая поездка официальных лиц на московском дареном троллейбусе вылилась в небольшую производственную летучку, начиная от места размещения конкретных точек по торговле мороженым и заканчивая остросоциальными темами.

На не очень своевременную идею некоторых городских чиновников о поднятии цен на проезд (дескать, горючее подорожало на целый рубль) Михаил Дегтярев привел контраргумент: «Сегодня у меня будет совещание по снижению тарифа на тепло для районов, приравненных к северным». Сергей Кравчук согласился с понятной всем идеей: «Тогда надо снижать цены на электричество, на горючее, на запасные части, в том числе и на резину». Очень своевременная и самое главное – нужная инициатива. Поддерживаю двумя руками.

Эдуард Попов

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