Работников ЖКХ и бытового обслуживания наградили в Хабаровске

В правительстве края наградили лучших представителей сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ. Накануне профессионального праздника торжественный прием провел врио Губернатора края Михаил Дегтярев.

- За последние годы сфера ЖКХ очень изменилась. В отрасли появились сразу два национальных проекта «Жилье и городская среда» и «Экология», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. По ним в Хабаровском крае сегодня решаются большие задачи. Речь идет о реконструкции дворов и общественных территорий, обеспечении жителей чистой водой, а также о перестройке системы обращения с отходами. С этого года край включился в новый масштабный проект онлайн-голосования за благоустройство, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, - отметил Михаил Дегтярев.

Врио губернатора Хабаровского края подчеркнул, что в рамках национальных проектов решаются задачи по расселению людей из аварийных домов. За два года новое жилье взамен аварийного получили более 580 человек в нескольких городах и поселениях края. А в этом году по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина мы взяли на себя обязательства досрочно завершить программу переселения, и до конца

2022 года в новые квартиры переедут еще 3 250 человек.

На приеме Михаил Дегтярев вручил «отличникам» отрасли почетные грамоты и благодарности. Наград удостоились 17 лучших работников ЖКХ и бытового обслуживания. Двоим из них было присвоено почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края".

Справочно: День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ традиционно отмечается в третье воскресенье марта. Сегодня в краевой отрасли ЖКХ задействовано почти 600 предприятий и организаций с персоналом около 13,5 тыс. человек. В сфере бытового обслуживания населения региона работает почти 2,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса, на которых трудятся около 10 тыс. человек.



