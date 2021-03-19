Хабаровский «СКА-Нефтяник» не сможет стать чемпионом России

Впервые за последние пять сезонов «золотой» матч пройдёт без хабаровчан

Хоккеистам «СКА-Нефтяника» не удастся в пятый раз подряд стать чемпионами России. В полуфинале армейцы по сумме трех матчей (победа дома – 7:6 и два поражения в гостях – 0:7, 2:6) проиграли красноярскому «Енисею» и теперь в лучшем случае могут завоевать «бронзу». Матчи за третье место между «СКА-Нефтяником» и «Водником» состоятся 17 марта в Архангельске и 20-го – в Хабаровске.

А ведь как все хорошо для нашей команды начиналось в полуфинале! Домашняя победа над сибиряками, пусть и добытая в упорнейшей борьбе, настраивала на оптимистический лад. Ведь в Красноярске у «Енисея» уже не было права на ошибку. Выиграть же два матча подряд у такого соперника, как «СКА-Нефтяник», очень непросто. Однако сибирякам это удалось. Впрочем, обо всем по порядку.

Вот это триллер!

Первая полуфинальная встреча между извечными соперниками вылилась в настоящий триллер. Захватывающая и увлекательная игра, достойная финала, завершилась победой армейцев – 7:6 в овертайме.

…Соперники хорошо знают друг друга и, не тратя время на разведку боем, сразу же предпочли открытый хоккей. Уже на 4-й минуте Юрий Шардаков точным длинным пасом нашел возле ворот «Енисея» Артема Бондаренко, и наш нападающий открыл счет.

Спустя две минуты лучший бомбардир нынешнего чемпионата красноярец Алмаз Миргазов восстановил равновесие, но почти сразу же Юрий Шардаков после розыгрыша углового вновь выводит хабаровчан вперед. Неутомимый Алмаз Миргазов с игры во второй раз огорчает Виктора Каменева – 2:2. Идет всего одиннадцатая минута матча, а забито уже четыре гола. Вот это начало!

В середине первого тайма инициативой завладели хоккеисты «Енисея». Красноярцы Илья Лопатин и Тимофей Безносов еще до перерыва забили по мячу, а хабаровчане смогли ответить лишь одним точным ударом Павла Рязанцева после подачи углового.

Второй тайм «СКА-Нефтяник» начинает, уступая 3:4. Однако в эти минуты свое веское слово взял хабаровский финн Туомас Мяяття, который на протяжении долгого времени не мог забить.

На 53-й минуте он удачно принял верховую передачу, выкатился один на один с голкипером Артемом Драничниковым и, уже сбитый с ног защитником, в падении отправил мяч в сетку – 4:4. А на 65-й минуте сильным и точным ударом с острого угла Мяяття вывел свою команду вперед – 5:4.

В очередной раз поведя в счете, хабаровчане сосредоточились на обороне. И до 80-й минуты им удавалось сдерживать натиск сибиряков. Однако удар с линии штрафной площадки экс-полузащитника армейцев Максима Ишкельдина Виктор Каменев не сумел отразить – 5:5.

«СКА-Нефтяник» начал с центра. Вперед устремился Дмитрий Сидоров, но вблизи ворот его сбил с ног красноярский защитник Артем Ахметзянов. Бесспорный пенальти уверенно реализует Павел Рязанцев, и хозяева опять впереди – 6:5. И все же незадолго до окончания второго тайма Алмаз Миргазов ударом с близкого расстояния вновь делает счет ничейным – 6:6.

Так как по правилам плей-офф игра должна продолжаться до победы одной из команд, после окончания основного времени были назначены два дополнительных тайма по 10 минут каждый до первого забитого гола.

Овертайм длился менее четырех минут. Красноярцы упустили отличную возможность завершить матч в свою пользу. На 93-й минуте они получили право на угловой. Два опасных удара отразил Виктор Каменев, а с третьим добиванием успешно справились защитники «СКА-Нефтяника». Последовала быстрая контратака хозяев, и один из героев матча Туомас Мяяття прекрасным ударом из-за пределов штрафной приносит своей команде победу – 7:6.

- Мы понимали, что «СКА-Нефтяник» очень сильная команда и не проиграла еще ни одной домашней игры в сезоне, - сказал после матча главный тренер «Енисея» Михаил Пашкин. – Мы, считаю, действовали неплохо: умело оборонялись, атаковали… Но когда два таких хороших соперника играют, здесь есть свои микроматчи, например, стандартные положения. Сегодня «СКА-Нефтяник» использовал их лучше, и это им помогло. Сейчас будем восстанавливаться. Возвращаемся в Красноярск, и у нас есть 180 минут, чтобы перевернуть эту серию в нашу пользу.

- Мы не уступили «Енисею» в скорости, терпели и дотерпели, - это уже точка зрения и.о. главного тренера «СКА-Нефтяника» Олега Андрющенко. - К тому же мы пропустили несколько ненужных голов. Можно было обойтись и без них. В овертайме мы ждали свою атаку и дождались ее.

0:7 – такое нам и не снилось

А вот в Красноярске дальневосточники не смогли дать бой Сергею Ломанову и компании. Особенно чувствительным стало поражение в первом матче соперников на красноярском льду 13 марта (вот не верь после этого в приметы?!). Победа в этой встрече выводила бы «СКА-Нефтяник» в финал, но в итоге наши хоккеисты с треском проиграли – 0:7.

Интересно, что первые двадцать минут матча прошли при значительном преимуществе «СКА-Нефтяника». Но потом в действиях хабаровских хоккеистов стала все больше ощущаться неуверенность, а игроки «Енисея», напротив, воспряли духом. К тому же прекрасно действовал в воротах красноярской команды голкипер Артем Драничников, четко парировавший удары любой сложности.

Первый гол «Енисей» забил на 20-й минуте после подачи углового. Отличился опытнейший Сергей Ломанов. Через пять минут он же провел второй гол хлестким ударом с острого угла. До перерыва красноярцы отличились еще дважды. Илья Лопатин реализовал выход один на один с вратарем «СКА-Нефтяника» Денисом Рысевым, а Артем Ахметзянов после углового.

Во втором тайме давление хозяев заметно усилилось, а сопротивление хабаровчан ослабло. Сергей Ломанов отличился еще дважды и в итоге отметился покером. Еще один мяч провел двадцатилетний Игорь Середкин.

После того как разница в счете стала впечатляющей, тренерский штаб «Енисея» выпустил на лед молодежь, дав отдохнуть лидерам команды. Но даже в этой ситуации на тот момент еще действующие чемпионы страны даже не сподобились на гол престижа.

От шока не отошли

Спустя сутки соперники встретились вновь. В отличие от предыдущего матча, начало поединка осталось за «Енисеем». Хабаровчане в течение четверти часа успешно отбивали острые атаки сибиряков, но затем с 17-й по 21-ю минуты в ворота Виктора Каменева, который сменил Дениса Рысева на последнем рубеже обороны, влетело три мяча. Олег Толстихин забил ударом издали, затем дважды отличился все тот же Сергей Ломанов.

Взятый Олегом Андрющенко тайм-аут немного встряхнул армейских хоккеистов, но, как выяснилось, ненадолго. Максим Рязанов даже сумел отправить мяч в ворота «Енисея», но арбитры гол не засчитали, усмотрев положение «вне игры». И почти сразу же после этого эпизода Максим Ишкельдин в одиночку прорвался к воротам Виктора Каменева и забил четвертый гол.

В самом начале второго тайма красноярцы в своей штрафной сфолили на Артеме Бондаренко, и Павел Рязанцев безукоризненно исполнил пенальти. Однако для того чтобы переломить ход матча, у хабаровчан не осталось ни сил, ни времени.

Шансы на чудо улетучились после того, как на 61-й минуте лучший бомбардир нынешнего чемпионата Алмаз Миргазов повел пятый гол. В концовке матча команды обменялись забитыми мячами: Павел Рязанцев реализовал угловой, а окончательную точку поставил Сергей Ломанов, который за два матча в Красноярске огорчил армейцев в общей сложности 7 (!) раз.

- Как и во вчерашнем матче, нас хватило только на двадцать минут, после чего мы пропустили четыре мяча, - сказал на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «СКА-Нефтяника» Олег Андрющенко. – Затем перестроились, забили, но этого оказалось совсем мало. Не хватило нас физически.

Кто виноват, что у команды к концу сезона начались проблемы с «физикой»? Уж точно не Олег Андрющенко, который еще недавно был в клубе тренером по… вратарям. Кстати, ранее он даже на выезд с командой не ездил. И вдруг на плечи Андрющенко в самый важный момент свалился такой груз ответственности.

- Чтобы пойти на такой крайний шаг, в клубе должно было произойти что-то неординарное, - считает Михаил Юрьев, с именем которого были связаны все победы армейцев в прошлые годы. – Видимо, между игроками и наставником произошел такой конфликт, что «разрулить» ситуацию без тренерской отставки было нереально.

Таким образом, в финале шесть лет спустя сойдутся «Енисей» и московское «Динамо». Примечательно, что в последний раз в матче за «золото» соперники встречались в марте 2015-го на льду хабаровской арены «Ерофей», и победу тогда праздновали сибиряки. Теперь же команды встретятся в Красноярске, что дает определенное преимущество «Енисею».

Что же касается «СКА-Нефтяника», то наши хоккеисты теперь сыграют в матчах за «бронзу» с архангельским «Водником». В прошлом году соперники тоже встречались в серии плей-офф, но тогда это был полуфинал. Победитель «бронзовой» серии определится по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей по итогам двух игр.

Напомним, что крайний раз бронзовые медали армейцы завоевывали по итогам сезона-2015/16. Тогда дальневосточники в полуфинале по сумме пяти поединков уступили иркутскому клубу «Байкал-Энергия». А вот сами матчи за третье место в тот год не проводились – «бронза» досталась «СКА-Нефтянику» и столичному «Динамо». Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Владислав Махов