В Хабаровский край доставят еще 15 тысяч доз вакцины от коронавируса





Увеличения поставок вакцины от СОVID-19 на Дальний Восток обсудили участники онлайн-форума "ProДФО" в Якутии. В Хабаровском крае вакцинация продолжает набирать обороты. С начала прививочной кампании в регион поступило более 53 тысяч доз вакцины. По информации краевого минздрава, до конца недели ожидается поступление еще 1500 доз "Спутник V", а до конца месяца – еще 15000.

- Стоит сказать, что вакцинацией охвачены все возрастные группы населения старше 18 лет. Так, в Хабаровске двумя компонентами вакцины уже привили мужчину, которому в январе исполнилось 100 лет и 16 пациентов в возрасте более 95 лет. По наблюдению медицинского персонала, люди старшего возраста переносят вакцинацию хорошо, никаких негативных реакций не было, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

На текущий момент в Хабаровском крае развернуто 44 пункта вакцинации и 2 мобильных пункта в Хабаровске. Второе усовершенствование вакцины "Спутник V" ожидается провести к лету. При поступлении такой вакцины, количество пунктов будет увеличено до 300. Другими словами, практически во всех ФАПах, амбулаториях, поликлиниках смогут прививать всех желающих. Также мобильные бригады выезжают для вакцинации на предприятия.

"ProДФО" - это серия уникальных онлайн-форумов, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ открыто и неформально обсуждают проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения, темы развития Дальнего Востока и новые вызовы, стоящие перед ним. Форумы будут посвящены разным темам, основанным на ТОПе самых острых для ДФО вопросов и проблем. Они пройдут почти во всех регионах Дальнего Востока.

Участники форума - губернаторы дальневосточных регионов, представители органов власти, главные федеральные и региональные эксперты из разных сфер, бизнес-сообщества, журналисты и блогеры. Трансляция доступна на цифровой платформе Synergy.Online, в социальных сетях и на видеохостинге YouTube.

Организаторы серии форумов "ProДФО" – Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация "Фонд развития социальных инициатив" и Корпорация "Синергия".



