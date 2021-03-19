Привлечь молодежь в Хабаровский край помогут проценты к зарплате

Гость редакции - Екатерина Леонидовна Мотрич, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки Хабаровского края, ведущий научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН

- Демография - тема грустная, дальневосточников становится все меньше и меньше. Вы нас ничем не обрадуете сегодня?

- Начиная с 1991 года население Дальнего Востока убывает. Сложилась очень негативная ситуация. Хотя есть программа ускоренного развития Дальневосточного региона. Но развитие невозможно в условиях потери населения.

По переписи 2010 года в Хабаровском крае проживало 1436600 человек. Сейчас, на начало 2021 года, – 1302918 человек. А если брать последние два года, то только за это короткое время мы потеряли 12725 человек.

- Что значит «потеряли»? Люди умерли, уехали?

- В этих цифрах часть естественного движения, когда смертность выше рождаемости. Но большая часть тех, кто уехал из края. И мы все время по численности населения опускаемся ниже и ниже. По Хабаровскому краю миграционный прирост населения составил минус 3,7 человека в расчете на тысячу жителей. Для сравнения приведу другие цифры. В Севастополе прирост составил плюс 17,8 человека на каждую тысячу жителей. В Московской области - плюс 14. В Краснодарском крае - плюс 6,6. В Москве - плюс 7,8.

- Если судить по статистике: с 1926 по 1991 год население Дальнего Востока увеличилось в 5 раз. А с 1991 по 2017 год оно уменьшилось на 23 процента.

- Все правильно. До 1991 года уделялось внимание Дальнему Востоку. Он развивался. Вспомните: БАМ строили, заводы строили, жилье строили, сельхозпредприятия строили. Были условия для приезда в этот регион, были дальневосточные и северные надбавки к зарплате. Ведь люди едут туда, где им комфортнее жить. И еще: на Дальний Восток ехала в основном молодежь. И у нас были достаточно высокая рождаемость и низкая смертность. Поэтому и естественный прирост даже до 1993 года здесь был положительный. Потом смертность стала превышать рождаемость. Еще пару лет миграция как-то восполняла потери. А дальше - сплошные минусы.

- Есть такие данные. В 1950 году Россия по численности населения была на 4 месте в мире, а в 2050 по прогнозу будет на 17 месте, то есть предполагается, что в стране останется всего 112 миллионов человек. Дальневосточникам грозит такой же неутешительный прогноз?

- Конечно, грозит. По прогнозу по Дальнему Востоку к 2025 году численность населения составит 7,9 миллиона человек. Это по самому низкому варианту прогноза. По высокому варианту может быть 8,2. Примерно столько же насчитывается и сейчас. И к 2035 году прогнозируется примерно столько же.

- Так это же неплохие цифры! Совсем недавно они были намного хуже.

- Вот именно - были. До того, как к Дальнему Востоку присоединили Забайкалье и Бурятию. И после их присоединения населения в округе стало как бы больше. Статистически. В ДФО было 9 субъектов, а стало 11. За счет чего мы вроде бы сохранили население. Для отчетности такое, наверно, неплохо.

- Хор-р-роший арифметический трюк! Ведь сейчас, называя разные демографические цифры, никто не уточняет, что это уже вместе с Забайкальем и Бурятией…

- Но вы же понимаете, что это совсем не решение проблем демографии.

- Оказывается, еще Михаил Ломоносов написал трактат «О сохранении и размножении российского народа». Почему демография для нашей страны стала вечной проблемой?

- Наверно, потому, что это истина: есть люди - есть развитие. Так было раньше, так и сейчас. Есть прирост населения в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае - там и развитие идет высокими темпами. Как только обратили внимание на Крым, на его экономику, приняли решения по его развитию, там сразу пошел прирост населения. Другим территориям меньше внимания - и тенденции другие. Примером тому наш Дальний Восток.

- Некоторое время назад появилась идея-фикс, что наша страна (в плане демографии) может выжить только за счет мигрантов.

- Такая идея до сих пор жива. Ведь в мире повсеместно рождаемость сократилась. В Германии, в Англии, в Америке идет значительный прирост мигрантов. И политика там строится не столько на привлечении их в качестве рабочей силы, сколько на закреплении на постоянное жительство. Мы тоже заинтересованы в этом. Если в нашу страну приезжают мигранты из бывших союзных республик, то, как правило, русское или русскоговорящее население. Но этот поток практически исчерпан. Если раньше он был с плюсом, то теперь идем к минусу. Те, кто хотели, уже приехали. Приезжающих стало меньше, уезжающих стало больше. Недавно я разговаривала с продавцом из Казахстана: он получил российское гражданство, а жена добивается его уже три года - и никак…

- Бытует мнение, что нашу страну любят узбеки, киргизы, таджики и прочие народы.

- В структуре населения, прибывшего на Дальний Восток из ближнего зарубежья, действительно преобладают выходцы из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Однако миграционные связи с этими странами существенно изменились. Если в 2018 году на Дальний Восток приходилось 13,5 процента от прибывших из этих стран в РФ, то в 2019 году только 6,8 процента. А в Хабаровском крае в 2019 году миграционный прирост был 1111 человек, но это лишь чуть-чуть больше, чем в 2018 году.

- Так это же хорошо?

- Что хорошего, если уезжает столько же, сколько и приезжает?! У нас в крае нет, по сути, прироста населения за счет мигрантов из стран СНГ.

- Много ли мигрантов из дальнего зарубежья?

- Из Китая, Северной Кореи, Вьетнама и других стран прибыло в Хабаровский край в 2018 году 3384 человека, а убыло 4721. В 2019 году прибывших практически столько же, сколько и убывших. Причем корейцев все меньше и меньше. Когда их спрашиваешь о намерениях, они отвечают четко: работа по призыву партии. То есть у них, по сути, не самостоятельное решение.

- Но китайцы-то любят нашу территорию? Засилье китайцев - это миф или реальность?

- Миграционный поток из Китая к нам уменьшается. Почему? Потому что у них интенсивно развивается юго-восточная территория страны. Там выше зарплата, там их обеспечивают жильем и т.д. То есть они едут на заработки в своей стране, а не в чужой. Или едут на заработки в развитые капиталистические страны.

- Или в нашу Москву…

- Да, или в нашу столицу. Туда едет китайцев больше, чем на весь Дальний Восток.

- А что случилось с вьетнамцами? Куда они пропали?

- Я разговаривала с вьетнамцами. Они говорят, что им не выгодно ехать в Россию из-за того, что заработная плата ниже, с жильем проблемы, обеспеченность другими услугами хуже.

- Есть прогнозы по мигрантам?

- Средний прогноз по мигрантам по Дальнему Востоку к 2025 году отрицательный. И к 2030, и к 2035 году - тоже отрицательный. Высокий вариант прогноза еще больше предусматривает отрицательное миграционное сальдо.

- Получается, что наша идея-фикс, наша надежда на мигрантов не оправдывается?

- Да, не оправдывается. Теоретически идея была хорошая - дескать, мигранты нас спасут. А в реальности - нет. То есть в перспективе при существующих реалиях мы не можем надеяться на прирост населения в крае за счет мигрантов.

- Давайте уточним: мигранты - это кто? Приезжающие на временную работу или на постоянное жительство?

- Мигранты - это зарегистрированные на постоянное жительство. Это не временные рабочие. К нам едут те, кто заинтересован найти здесь работу. Но проблема в том, что им нужна не просто работа, а достойная работа и приемлемые условия жизни. Однако какие у нас условия?

Возьмем показатели по населению с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. В 2019 году в РФ - 12,3 процента населения, на Дальнем Востоке - 20,1 процента, в Хабаровском крае - 12,2 процента. Это много! А за 2020 год бедных еще добавилось по причинам снижения уровня зарплат, повышения цен и т.д.

Давайте посмотрим на соотношение доходов и потребительских расходов по Хабаровскому краю. Денежные доходы в среднем на душу населения в первом полугодии 2020 года составляли 35455 рублей, а потребительские расходы - 31527 рублей.

- А как по России?

- Чуть меньше: 32 тысячи доходы и 24 тысячи расходы. Но соотношение у нас хуже, чем по России. Это значит, что наши земляки имеют меньше финансовых возможностей на отдых, на лечение и прочее. Причем я назвала среднестатистический доход, а реальный у большинства населения еще меньше.

- Да еще и цены растут…

- По данным Росстата, в России в 2020 году цены на продукты питания выросли на 7,21 процента. А в 2019 году рост был на 2,75 процента. Вы сами знаете, какие цены на основные продукты питания в центральной части страны и даже в Москве, и какие здесь у нас. Да еще и уровень зарплат там значительно выше. Ко мне приехала приятельница из Курска: у нее глаза на лоб полезли от наших цен! Ну как так? Что происходит в стране? Ведь люди общаются и рассказывают, как они живут в своих регионах.

- Но ведь были рекомендации некоторым участникам торговли держать цены не выше некоего предела…

- Рекомендации были. Что из этого получилось - обобщать не буду, каждый может оценить их на примере ближайшего магазина. А посмотрите на наши тарифы за коммунальные услуги. Подорожали лекарства, проезд на транспорте и т.д. Это и есть наши условия жизни.

- Интересно, Хабаровск на каком месте в стране по качеству жизни?

- В 2020 году Финансовый университет при правительстве Российской Федерации проводил исследования по качеству жизни населения. Брали города, где жителей 250 тысяч и более. Сравнивали 75 городов. Хабаровск занял 71-е место по качеству жизни. (Владивосток на 68 месте).

- То есть мы в глубокой, мягко выражаясь, яме…

- Недавно я писала доклад в Москву, в Институт этнологии и этнографии, где ежегодно издается книга по мониторингу состояния в регионах России. Мне нужно было описать общественно-политическую ситуацию в крае. Пришлось писать о митингах протеста после задержания экс-губернатора Сергея Фургала. Но митинги ведь не только из-за его задержания! Правильно? Народ протестует против ухудшения жизни. Еще я думаю, на общее настроение людей сильно повлиял перенос столицы округа из Хабаровска во Владивосток.

- Вы придаете ему такое большое значение? Ну перенесли - и пусть… Нам-то хуже не стало!

- А это как посмотреть! Вопрос не в том - хуже или лучше. Дело в том, что общественное мнение было оскорблено. Ни экономически, ни политически, ни географически перенос не оправдан. Хабаровск как центр Дальнего Востока сложился с давних времен. А Владивосток должен был развиваться как международный порт. И ни одна страна не переносит столицу в портовые города.

Мне лично нравится предложение, которое сейчас активно обсуждается в научных кругах, - присвоить Хабаровску статус города федерального значения. Такой статус есть только у Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. Это придало бы Хабаровску новый импульс, иное отношение, другое финансирование.

А тогда в прессе было множество публикаций с обоснованиями, что переносить столицу нельзя. Некоторые журналисты писали открыто: дескать, если не будет выбран губернатором Вячеслав Шпорт, как представитель партии «Единая Россия», то столица будет перенесена во Владивосток. Так и случилось. И народ возмутился, что к общественному мнению власти не прислушиваются.

- Произошло чисто психологическое давление.

- Конечно! И такое не впервые, когда общественное мнение дальневосточников не учитывается при разработке развития некоторых аспектов нашей жизни. Например, при подготовке очередной программы по развитию Дальнего Востока, которая была подписана президентом в 2017 году, ставилась задача широко освещать в прессе предложения населения, общественности, науки, бизнеса. Предложений было очень много. Пресса со своей задачей справилась. Но в программе общественное мнение не нашло отражения. Некоторые наши ученые тогда открыто говорили, что в этой программе население вообще потеряно.

- Бог мой, уже со счета сбились, сколько было принято программ по развитию Дальнего Востока!

- И ни одна из них не исполнена полностью. Ни одна! Есть такие, выполнение которых значится аж в 15 процентов. Из последних: была программа до 2020 года (про нее никто уже и не вспоминает), потом - до 2025 года, сейчас - до 2035 года.

- Так ведь настроение хабаровчан подогрела еще и пенсионная реформа.

- Совершенно верно. Еще в 2014 году министр по труду Максим Топилин, отвечая на вопросы о состоянии пенсионной системы, говорил, что не может и не должно быть увеличения пенсионного возраста. И что сделали? Пенсионный возраст увеличили. Я уже на нескольких конференциях и форумах говорила, что дальневосточникам надо вернуть прежний пенсионный возраст. Почему? Потому что продолжительность жизни здесь на три года меньше, чем у жителей России, а тем более у жителей ее центральной части. Такое предложение находит активную поддержку, даже в Госдуме стала появляться положительная реакция.

А вот какой прогноз. В России ожидается продолжительность жизни к 2030 году - 76,4 года. А на Дальнем Востоке - 73. То есть и в прогнозах разница в три года остается. Значит, и на пенсию мы должны уходить раньше, такое мое убеждение.

- Ну, только уменьшением пенсионного возраста ситуацию не изменишь…

- Кроме того, мы неоднократно предлагали (а сейчас уже стали появляться даже статьи на эту тему), что сохранять население на Дальнем Востоке надо материальной заинтересованностью.

- Резонная идея. Дальневосточные надбавки сыграли свою существенную роль в свое время. Повышенные зарплаты бамовцам тоже имели большой успех. А что еще можно придумать?

- Очень простой подход. Прожил и проработал на Дальнем Востоке пять лет - получи прибавку к зарплате в 10-15 процентов. За 10 лет - прибавка от 15 до 20 процентов. И так далее. Тогда люди будут заинтересованы сюда ехать, как можно дольше здесь жить и работать. Тогда не нужны будут средства для привлечения и закрепления мигрантов.

- Ну, по сути, это та же дальневосточная надбавка. А за чей счет вы видите такую доплату?

- В принципе это должно быть государственной функцией. Потому что смотрите, что происходит сейчас? Частник имеет определенный фонд заработной платы, и он платит столько, сколько считает нужным. А где, к примеру, северная надбавка? Пожалуйста, он делит зарплату на основную и северную. То есть номинально северная надбавка вроде бы есть, а реально ее нет.

- На каком уровне обсуждается вариант доплаты дальневосточникам за стаж работы?

- Обсуждается в научных кругах.

- А на государственном уровне?

- Туда обсуждение пока не выходит. Я, во всяком случае, не видела и не слышала. Но очень хотелось бы, чтобы такой идеей заинтересовалась, к примеру, Госдума.

- Вы уверены, что улучшение материального положения повлияет на демографические процессы?

- Материальное положение - главная составляющая качества жизни. От него во многом зависит, сколько детей сможет семья вырастить и воспитать. Качество жизни напрямую влияет на снижение смертности. Отсюда надежда на естественный прирост населения.

- Надо ли повышать рождаемость, если много брошенных детей?

- Сейчас брошенных детей становится все меньше и меньше. Свою роль сыграла политика в отношении приемных семей. Стали охотнее брать детей из детских домов, поскольку на их воспитание государство выделяет неплохие деньги. И детские дома не переполнены, как было раньше.

А по поводу повышения рождаемости… Некоторое время назад один наш исследовательский институт проводил опрос: больше 40 процентов молодежи не хотят заводить семью и детей. Сначала они хотят определиться с комфортным местом жительства, с хорошей работой и соответствующей зарплатой. А потом уже семья и дети. Посмотрите, кто сейчас рожает вторых и третьих детей? Те, кто уже имеет определенный статус и условия проживания.

- В начале разговора вы сказали, что за два года край потерял 12,7 тысячи человек.

- К примеру, в Вяземском живет порядка 13 тысяч человек. То есть два года - и нет Вяземского. И так далее. Вразброс потеря населения не так страшит, как если представить ее концентрированно.

- Нам, здесь живущим, такая тенденция в любом виде страшна. А в верхах некоторые чиновники смотрят на нее просто: дескать, зачем тратить большие деньги на развитие Дальнего Востока - переведем его на вахтовый метод.

- От общей численности россиян население Хабаровского края составляет 0,85 процента.

- Правильно: по логике больших чисел, зачем на нас в таком случае обращать внимание, тратить казенные деньги? Чего хотят эти хабаровчане? Чего они протестуют?

- Обращать внимание надо, поскольку наша территория имеет геополитический статус. Вы же знаете, в краеведческом музее в Харбине висит карта, на которой нарисована китайская территория чуть ли не до Урала… А американский лайнер уже подходил к территории Приморья… Это что означает?

- Означает поползновения. Сколько лет вы занимаетесь вопросами демографии?

- Уже лет пятьдесят.

- Значит, по проблемам демографии написали сотни статей, издали десятки сборников, сделали тысячи выступлений на разных уровнях, вплоть до самых высоких.

- Да, у меня более пятисот статей, десятки сборников, я выступаю на демографических форумах, вхожу в совет по демографии при Российской академии наук и т.д.

- Вас слышат на этих самых «уровнях»?

- Не всегда слышат. На многих уровнях из года в год говорится о проблемах демографии, о том, что Дальнему Востоку нужны некие преференции, учитывая его геополитическое положение, учитывая курс на его ускоренное социально-экономическое развитие, для чего надо увеличивать численность населения.

- То есть говорится-говорится, причем много лет, и что?

- А результат я вам назвала: численность населения падает, миграционный поток снижается.

- Но ведь верховная власть иногда принимает некие меры по демографическим проблемам. Денежное пособие при рождении второго ребенка народу понравилось. Есть, конечно, вопрос, насколько оно прибавило населения? Но все равно - это хорошее дело, хоть так власть озаботилась. Дальше: дальневосточный гектар по задумке должен был привлечь на Дальний Восток аж пять миллионов человек.

- Гектар нам пользы не принес в плане демографии. Участки брали в основном сами же дальневосточники. А переезжать к нам никто и не собирается. На одной столичной конференции я спросила организатора-гектарщика: приедет ли он жить к нам? И он сказал откровенно: зачем ехать, если можно нанять местного жителя, который и будет осваивать его гектар?! Вот как мыслят россияне-западники!

- Стало быть, демографическая подоплека дальневосточного гектара провалилась, что надо честно признать.

- Можно и так сказать.

- Есть мнение: Дальний Восток выйдет из демографического кризиса, если будет господдержка на повышение качества жизни, на преодоление удаленности, на восстановление имиджа привлекательности региона.

- Восстановление имиджа - очень сложная системная задача. Он будет тогда, когда у людей укрепится уверенность, что здесь лучше жить, что здесь будут устроены их дети, что зависит от слишком многих составляющих.

По поводу удаленности. Мне так хочется провести опрос земляков на тему, кто из них и членов их семей побывал в Москве? Сомневаюсь, что большинство ответит утвердительно. Уже тридцать лет Дальний Восток оторван от своей столицы. Да, ввели субсидированные билеты в некоторые города. Но это не решило проблему. Что такое пятьсот тысяч билетов (да хоть миллион!) на восемь миллионов населения? Дикие очереди за субсидированными билетами только раздражают!

А возьмите льготную ипотеку на жилье: как только ее ввели, так сразу подскочила цена квадратного метра!

Мне думается, что подобное происходит по причине недодуманных решений, что они как бы разовые, несистемные. Госплана нам не хватает.

- Есть интересный опыт Якутии. В начале перестройки якутская молодежь ринулась в разные города и страны искать где лучше. Поняли, что их там не ждут, что они там не нужны. Вернулись на свою малую родину и занялись делами. У них глаза горят! Они хотят у себя сделать нечто!

- Кстати, Якутия - одна из дальневосточных территорий, где население стабильно.

- Чем Якутия отличается от Хабаровского края? Что изменилось в головах якутов, что они иначе стали относиться к себе, к своей родине, к своему населению?

- Там стремятся все-таки создавать условия для людей, исходя из местных возможностей, не ожидая милости от верховной власти.

- А недавно прошла информация, что якуты делают свое кино - документальное и художественное!

- А вот это говорит обо всем сразу: о социально-экономическом, культурном и даже эмоциональном уровне развития территории. Значит, люди там видят свои перспективы в жизни. Если власть республики заинтересована, то она многое делает, прежде всего на своем уровне. Чем и отличается от других регионов.

- Какими надеждами нам жить?

- Надежда все-таки есть. Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию в июле 2020 года говорил, что нам надо выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом «бедность».

- Слова-то правильные. Вопрос: как такого добиться и когда?

Раиса Целобанова

В опросе также участвовал Андрей Дунаевский