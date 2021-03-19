В Хабаровском крае успешно возрождают гражданскую промышленность

Михаил Дегтярев возвращает былую славу хабаровским предприятиям

Глава Хабаровского края ознакомился с производственными мощностями АО «Дальэнергомаш» и его новым видом продукции - центробежным нагнетателем воздуха «AERO IM». Выпуск этого устройства стал возможным благодаря помощи со стороны регионального правительства.

Стендовые испытания нового изделия проводились с 2019 по 2020 годы. Как отмечает руководство «Дальэнергомаша», некоторые его характеристики превосходят даже зарубежные аналоги.

По поручению Михаила Дегтярева, министерство промышленности края оказывает помощь заводу в поиске новых заказчиков на продукцию. Лобби позволит повысить конкурентоспособность регионального бизнеса, что, как следствие, увеличит поступление налогов в бюджет и позволит создать новые рабочие места. Пять регионов уже выразили заинтересованность в продукции АО «Дальэнергомаш».

«Продукция, которая выпускается «Дальэнергомашем», известна на весь мир. Это бренд Хабаровского края. Нам есть кем и чем гордиться – вами и продукцией предприятия. Мы и дальше будем поддерживать завод, чтобы вы могли трудиться, развиваться и осуществлять вклад в экономику края», — подчеркнул глава Хабаровского края.

Напомним, АО «Дальэнергомаш» выпускает технологические турбины, компрессоры, нагнетатели и дымососы. За свою историю заводом изготовлено 270 технологических газовых турбин и более 700 газоперекачивающих агрегатов. Экспортные поставки завода отмечены на государственном уровне. В 2020 году предприятие признано победителем Всероссийского конкурса «Экспортер года» в сфере высоких технологий в категории «крупный бизнес» по Дальневосточному федеральному округу.