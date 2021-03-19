Министру природных ресурсов РФ показали защитную дамбу

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с Александром Козловым побывали на гидрозащитном сооружении в районе улицы Запарина.

Решение о ее строительстве было принято после крупномасштабного наводнения в 2013 году. Дамба вместе с батопортом, который уже полностью готов и ждет установки, призвана защитить 16 улиц Хабаровска от затопления. Протяженность возводимого сооружения составляет 5,5 км, площадь защищаемых земель – 300 га.

Как рассказал министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев, техническая готовность объекта на 1 марта 2021 составляет 78,53 %. Но в мае 2020 был расторгнут государственный контракт с подрядчиком, который обжаловал это решение. По результатам судебных разбирательств в иске подрядчику отказано 21.10.2020.

В срок до 17.03.2021 были проведены повторные процедуры по определению подрядчика для завершения строительства объекта. По их результатам подана одна заявка, которая признана несоответствующей требованиям аукционной документации. На 25 марта 2021 назначено повторное проведение конкурса по определению исполнителя работ.

«Учитывая новые требования законодательства к участникам конкурса и особый класс опасности объекта, в Хабаровском крае для участия в конкурсе подрядчиков, отвечающих новым стандартам, не нашлось. Сейчас ведутся переговоры с федеральными застройщиками», сообщил глава краевого минстроя.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов предложил оперативно подключить Федеральную Антимонопольную службу, которая и выставляет ограничительные требования, и узнать их варианты решения проблемы.

- Сейчас очень важно решить вопрос с надежной подрядной организацией, которая справится с этой задачей. Второй момент, мы должны помочь понять финансовые возможности федерации и края и оценить, где мы можем подставить плечо, чтобы этот объект был своевременно сдан. Те вопросы, которые сейчас поднимает глава региона не решались годами. Они очень сложные и дорогостоящие, – резюмировал министр природных ресурсов и экологии РФ.

Михаил Дегтярев поблагодарил Александра Козлова за внимание к проблемам края.

- Наша работа в предстоящие два дня условно поделена на два блока. Первый это ревизия. С министром в Хабаровский край прилетела целая делегация, профильные чиновники, заместители министра. В том числе руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Они на местах оценят все объекты, которые предназначены для защиты людей и уже финансируются. Так же обсудим с Александром Козловым запросные позиции края. Завтра вместе работаем в Комсомольске–на–Амуре, - рассказал Михаил Дегтярев