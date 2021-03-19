Был ли хабаровский «модный дед» японским шпионом?

Личные документы ныне покойного хабаровского «модного деда» нашли на помойке

Группа молодых, но пылких душой людей случайно «подняли с земли» в районе остановки «Заводская» архив небезызвестного Бориса Дунаевского. Такое ощущение, что от ЛЮБЫХ материальных свидетельств жизни «модного деда» постарались очень быстро избавиться.

Борис Дунаевский умер 1 ноября 2020 года. В начале марта 2021 весь его архив, начиная от документов с момента рождения и до последних медицинских справок, фотографии студенческой юности и не менее разгульных 90-х и последних лет «сладкой жизни», оказался никому не нужен.

На меня через посредника вышла группа молодых, но очень активно настроенных молодых людей: «А вы знаете, что Борис Дунаевский вел двойную, а то и тройную жизнь?». Нет, Борис Дунаевский мне не родственник. И даже не однофамилец. Так, случайное совпадение набора букв.

За исключительное право опубликовать, по словам юнцов, ОЧЕНЬ интересные факты из жизни «деда в блестящих трусах» ребятки запросили 30 тысяч рублей. «На руки и без расписок». Как вы думаете, куда и как эти доброхоты были посланы? Сначала мной, потом ответственным секретарем редакции, далее по старшинству. На этом переговоры заинтересованных сторон закончились. Зато появился повод чуть внимательней всмотреться в некоторые подробности из жизни мещанства Хабаровска и вспомнить не менее поучительные эпизоды прекрасного прошлого.

Вполне очевидная судьба

Родился Борис Дунаевский в 1945 году в семье «силовика». Как я понял из объяснения спецов по профилю, отца Бориса прислали в конце 30-х в Хабаровск на усиление. После ухода к японцам местного главчекиста Генриха Люшкова многие сотрудники хабаровского НКВД «присели». Или того хуже – легли, в основном в могилу. По юности Борис «шлифовал Брод» – тусил с местными стилягами по Карлухе. Папина «Победа», штаны-дудочки, прическа-кок, коктейл-холл – все атрибуты нонконформизма времен «оттепели».

Но счастье быстро кончилось, пришлось получать путевку в жизнь - учиться в Хабаровском политехническом институте по очень нужной стране специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Борис как мог, так образование и получал, но в основном с оценкой «удовлетворительно». Долгое время проработал по профилю на укрепление обороноспособности страны, время от времени повышая свой уровень квалификации. Типичная биография типичного обывателя советской страны.

Так в чем же тайная жизнь Бориса? Неужто в том, что в 80-е и 90-е годы прошлого столетия много и вкусно отдыхал на югах нашей родины? Чаще всего с дамами фактурной наружности. Так курортные романы – это классика! Или работа в 2010-е по обслуживанию теплоузла в одном среднем учебном заведении по нынешним временам уже считается чем-то из ряда вон выходящим?

По версии молодых людей, Борис Дунаевский имел связи с иностранцами – несколько раз ездил в Японию. Пацаны просто не в курсе (жертвы ЕГЭ), что в конце 80-х от советской власти мало что осталось. А с начала 90-х любой человек за наличный расчет мог в туристическом агентстве прикупить путевку и поехать куда финансы позволяли.

И на этаких хлипких предположениях поколение Z сделало вывод о шпионстве? Однако! Стоп, стоп, но что-то подобное из жизни хабаровских обывателей я уже где-то когда-то слышал. Спасибо исследователю старого Хабаровска Алексею Колесникову, что напомнил про специфический типаж столетней давности.

«Японскiй шпiонъ» Бодиско

Жил в нашем городе в начале XX века очень интересный персонаж – военный инженер Андрей Михайлович Бодиско. Франт: вот такие усищи, шикарные модные мундиры, потомок декабриста. Был женат на дочери генерала, начальника инженеров Приамурского военного округа. Составил неплохую карьеру, дослужился до чина подполковника. Жена умерла в 1917 году, из троих детей выжил только один сын.

Андрей Михайлович Бодиско вел бурную общественную жизнь – был членом всевозможных комитетов, занимался фотографированием на вполне приличном уровне. У него и фотопейзажи выходили весьма изящными и запоминающимися. Люди на снимках получались чрезвычайно фактурными. Среди дам Андрей Михайлович тоже имел успех. Одним словом – офицер-душка! Шарман, просто шарман!

Господин Бодиско активно участвовал в подготовке и проведении Приамурской выставки 1913 года. А вот начальник контрразведывательного отделения штаба Приамурского военного округа полковник А.А. Немыский имел совершенно иное мнение, подозревая офицера в неблаговидных делах: «Бодиско, как старожил, хорошо знаком с местностью, материально не обеспечен и злоупотребляет спиртными напитками; как нравственные качества, так и политическая благонадёжность его с положительной стороны полиции не известны и подлежат сомнению». Для этаких инсинуаций вроде и основания были.

Пора сажать?

Контрразведчик Немыский знал толк в подозрениях: «Профессия газетного репортера дала Бодиско возможность быть вхожим всюду, чему в значительной степени способствует его любознательность и чрезвычайная пронырливость, граничащая с навязчивостью».

По совокупности всех подозрений (еще и журналист - экая глубина падения!) господин Бодиско явно нечист душой, совестью и честью. А еще оный борзописец, по данным контрразведчиков, якшался с иностранцами: «В 1913 году в г. Хабаровск приезжал подозреваемый в военном шпионаже ротмистр Хасимото Тораносукэ и останавливался на квартире у названного подполковника Бодиско. Установленным наружным наблюдением за квартирой Бодиско было замечено, что Бодиско и Хасимото по вечерам о чём-то вели разговор». Так что, потомок декабриста и общественный деятель 100% японский шпион?!

И ведь такое «легендирование» своей «шпионской деятельности» организовал – состоял действительным членом Приамурского отдела ИРГО, а в 1916 году стал организатором филиала Географического общества и его первым председателем в городе Никольск-Уссурийском. Печатался в журнале «Известия Хабаровского городского общественного самоуправления» и «Сборнике обязательных постановлений» городской думы. Оставил чудесные записки – статистический очерк на 300 страниц о деятельности городского самоуправления конца XIX - начала XX века «Из жизни Хабаровска». Умер в эмиграции в 1922 году.

Мертв по прибытии

Борис Дунаевский тоже как мог, так и жил. При советской власти хорошо проводил время и получил образование. В демократичной РФ тоже вполне сносно устроился. Пользовался благосклонностью продавцов бутиков на «красной линии» – платил регулярно и много за каждую брендовую вещь. После себя оставил кучу фоточек в модных «прикидах» и в стильных интерьерах, в компании женщин и девушек. Каждому свое.

Но смерть оказалась верней. Квартира в Южном с хорошим ремонтом – колонны, ампир и прочие штучки – продана. Остатки жизни Бориса Дунаевского: документы, фото и прочие вещественные свидетельства оказались никому не нужны. Самым значительным эпистолярным наследием Бориса Дунаевского можно считать благодарственное письмо от депутата Хабаровской городской думы Евгения Смолькина – за значительный вклад в деле осветления образа Хабаровска.

Нашедшие архив «модного деда» ребята самые вкусные вещи из поднятого у помойки объема документов собираются выставить на продажу. «Не пропадать же добру», - как объявил один из них. А если не получится реализовать задуманное, то документы и мелкие артефакты жизни «модного деда» юнцы передадут в архив или в музей истории города Хабаровска. Так сказать, чтобы помнили, потомству в пример.

Андрей Дунаевский

Фото из открытых источников