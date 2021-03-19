Глава Хабаровского края лично контролирует готовность региона к весеннему половодью

По предложению Михаила Дегтярева для ГЭС введут норматив по сбросу воды

Михаил Дегтярев поручил организовать постоянное наблюдение за ледоходом и уровнем воды в реках, чтобы быть готовым к возможным подтоплениям. Глава региона обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой дать поручение провести ретроспективный анализ зависимости сбросов Зейской и Бурейской ГЭС и уровня воды в реке Амур в паводковые ситуации. Целью данной инициативы является нормативное снижения уровня сброса на этих гидроэлектростанциях в бассейне реки до 1 июля каждого года.

Таким образом, Михаил Дегтярев решил идти на опережение, не дожидаясь, пока наш регион снова окажется затоплен. Благодаря поручениям главы региона, в крае сформирована вся необходимая материально-техническая база.

Еще в сентябре 2020 года Дегтярев поднял вопрос о подтоплениях Хабаровского края и зависимости экстремального уровня воды от деятельности Бурейской и Зейской ГЭС.

«У меня много вопросов к паводку. Это третий случай за 7 лет. У меня есть подозрения, я в этом сейчас разбираюсь, что не во всем виновата погода и не во всем виноваты наши соседи. У меня есть большое желание разобраться, как происходит сброс воды на Бурейской и на Зейской ГЭС, и почему до того, как Русгидро получило контроль за этим процессом, этого стихийного бедствия не было», - сказал тогда Михаил Дегтярев.

Весной в зону подтопления может попасть 6 населенных пунктов, а в период летне-осеннего дождевого паводка - 106 населенных пунктов, с населением более 39 тысяч человек.