Значительная часть хабаровчан не любит электротранспорт

В Хабаровске на сегодняшний день действует один троллейбусный и три трамвайных маршрута

Все маршруты электротранспорта имеют большую протяженность, связывая отдаленные районы города. Трамвай в Хабаровске планируется убрать уже много лет из-за больших долгов, но, несмотря на все проблемы, трамвай и сегодня выходит по прежним графикам на маршруты города. Однако в городе из-за нерентабельности закрыты четыре троллейбусных маршрута из пяти действующих и шесть из девяти трамвайных.

Мэрия Москвы сделала нашему городу подарок - двадцать троллейбусов, пять из которых уже вышли на линию. Немаловажен тот факт, что новые троллейбусы приспособлены для перевозки маломобильной категории граждан: они оборудованы откидной аппарелью для безопасного въезда и выезда из салона пассажиров на инвалидных колясках. Раньше в Хабаровском крае было всего два подобных троллейбуса.

Интересно мнение хабаровчан: нужны ли в нашем городе трамваи и троллейбусы?

Андрей, 33 года: Маршруты городского электротранспорта в большинстве своем дублируются автобусами, так зачем их содержать? Тем более в трамваях холодно, а если он ломается, то встает вся «ветка». И часто рабочий день насмарку как для пассажиров, так и для водителей с кондукторами.

Ирина, 56 лет: Важны все виды транспорта. Если пробки, на трамвайчике можно быстрее добраться. Если нет света, встали и трамваи, и троллейбусы, едем на автобусе.

Александр, 60 лет: Конечно, нужны! Во всем мире переходят на электротранспорт, берегут экологию. Нужно количество автобусов сократить, особенно когда с бензином перебои возникают.

Галина, 59 лет: Вчера Дегтярев сказал, что это транспорт будущего. Для меня лично очень важно, чтобы инвалид или мама с коляской, например, могли спокойно сесть и уехать. А какой это вид транспорта, на электричестве или бензине, народу, думаю, все равно.

Анастасия, 38 лет: Троллейбус – это просто анахронизм с рогами! Никому они не нужны, едут медленно, разваливаются на ходу!

Евгений, 27 лет: Если не будет трамваев, Южному микрорайону придется несладко. Когда утром трамваи из-за какой-нибудь поломки прекращают движение, в районе происходит транспортный коллапс...

Валентина, 29 лет: Я считаю, что электротранспорт лучше, он экологичнее и дешевле. Но привязка к рельсам или проводам – это неудобно и пережиток прошлого. По возможности надо переходить на электробусы.

Александр, 34 года: Пусть будут, но хочется, чтобы они работали круглосуточно или пустить ночью 2-3 рейса, чтобы можно было уехать!

Дарья, 34 года: Мне кажется, что трамваи и троллейбусы должны быть как альтернатива: нет бензина – едем на электричке и наоборот.

Егор, 32 года: Ни разу в жизни не ездил на троллейбусе или трамвае, считаю, что этот транспорт не нужен в Хабаровске. Развития трамвайной сети нет, новые пути и контактные сети не прокладывают, электротранспорт закономерно умирает.

Надежда, 67 лет: Любой общественный транспорт нужен! Чтобы не возникало таких вопросов, его нужно развивать. Для этого людей нужно подтолкнуть к тому, чтобы они пользовались общественным транспортом, тогда он будет рентабельным. Например, не разрешать покупку автомобиля при отсутствии гаража, чтобы дворы не забивались машинами.

Подготовила Анфиса Песцова