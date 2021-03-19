Любовь к Родине делает нас сильными – Владимир Путин





Владимир Путин побывал на концерте в «Лужниках и поздравил всех присутствующих с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Президент задал вопрос зрителям: «Любите ли вы Россию?»

Все хором ответили: «Да!»

«Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», - сказал глава страны.

Напомним, 18 марта 2014 г. Крым и Севастополь вошли в состав России по результатам референдума, проведённого в этих регионах. За возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан и севастопольцев.