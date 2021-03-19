Дегтярев убедил Москву помочь в достройке дамб

Достигнутые ранее договоренности подтвердил глава министерства природных ресурсов и экологии

По приглашению Михаила Дегтярева Хабаровск посетил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Совместно с врио губернатора Хабаровского края он осмотрел ход строительства дамбы в районе улицы Запарина.

В ходе осмотра министр подтвердил достигнутые ранее с Михаилом Дегтяревым договоренности о помощи в строительстве гидрозащитных сооружений со стороны федерального бюджета. Также Козлов пообещал оказать содействие в привлечении к работам федерального застройщика, имеющего соответствующий опыт и квалификацию.

Так как стиль работы Дегтярева – «проблемы лучше предотвращать, чем решать», то глава региона уже сейчас начал подготовку к возможным подтоплениям. Так, он поручил организовать постоянное наблюдение за ледоходом и уровнем воды в реках.

«Наша работа в предстоящие два дня условно поделена на два блока. Первый это ревизия. С министром в Хабаровский край прилетела целая делегация, профильные чиновники, заместители министра. В том числе руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Они на местах оценят все объекты, которые предназначены для защиты людей и уже финансируются. Так же обсудим с Александром Козловым запросные позиции края. Завтра вместе работаем в Комсомольске–на–Амуре», — рассказал Михаил Дегтярев

Что же касается дамбы на улице Запарина, то, по словам министра строительства Хабаровского края Андрея Чекулаева, техническая готовность объекта на 1 марта 2021 составляет 78,53 %.