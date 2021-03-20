Инжиниринговый хаб может появиться в Хабаровском крае

В правительстве Хабаровского края состоялась встреча с главой президиума "Международного Центра инжиниринга и инноваций" Натальей Кирилловой. Основной темой повести стало обсуждение возможности развития действующего в крае инжинирингового центра в первый на Дальнем Востоке инжиниринговый хаб. Хаб – это высшая и самая многопрофильная форма инжиниринговых услуг.

В его основные задачи входят: оказание сложных комплексных инжиниринговых услуг через управление проектами и командами, подбор инструментов государственной поддержки под реализацию инвестиционных проектов и их сопровождение, развитие инжиниринговых компетенций региона по государственным и региональным программам, промышленная межотраслевая и межрегиональная кооперация.

У Хабаровского края есть все предпосылки для того, чтобы именно здесь заработал первый инжиниринговый хаб в ДФО, отметили участники совещания.

- Инжиниринг предполагает промышленный уклад в регионе, и Хабаровский край в этом смысле подходит как никакой другой регион Дальнего Востока. Здесь и промышленная столица ДФО Комсомольск-на-Амуре с его инженерными кадрами, и Хабаровск с его высоким научным потенциалом и центром инжиниринга, - подчеркнул и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Напомним, центр инжиниринга был создан в Хабаровске в 2013 году и реализовал за это время более 220 проектов. Одни из самых сложных и известных – это проектирование и изготовление линий для электродугового оцинкования труб, разработка стендов для испытания свай, автоматизация процесса производства торфяных удобрений. Партнерами центра в крае являются около 40 инжиниринговых компаний. С 2020 года структура вошла в состав Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций (АПИРИ).

- Я считаю, что инженерной столицей Дальнего Востока обоснованно может стать Хабаровск. Для этого у региона есть необходимый потенциал, и есть база – АПИРИ, стратегической задачей которого является развитие инноваций. Если вопрос создания центра инжиниринга будет вынесен на уровень руководства края, то мы со своей стороны готовы обсуждать его на уровне Минпромторга РФ. Сейчас в стране всего три субъекта, где есть инжиниринговые хабы, и в которых на уровне главы региона выделили инжиниринг как приоритетное направление в развитии региона. Это Пермский край, Самарская область и Ярославль. Хабаровский край может стать четвертым регионом, - сказала Наталья Кириллова.



