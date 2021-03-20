Специальный маршрут свяжет Хабаровск с популярными турбазами

Взаимодействие турбизнеса края и Дальневосточной железной дороги продолжается. Накануне стороны обсудили предстоящий туристический сезон. Так, этим летом Дальневосточный филиал АО "Федеральная пассажирская компания" планирует запустить специальный маршрут в популярном у туристов направлении.

Пилотный проект по организации мультимодальной перевозки туристов из Хабаровска на турбазы Хасанского района (Безверхово, Славянка, Рязановка, Андреевка) планируется запустить 15 июля. Организация поездки по данному маршруту будет осуществляться по единому билету. При этом на участке "Советская Гавань-Хабаровск-Уссурийск" перевозка будет организована железнодорожным транспортом (поезд № 351/352 сообщением Владивосток - Советская Гавань). Далее пассажиров повезут на автобусе с остановками по указанному маршруту. Планируется, что действовать программа будет до 31 августа текущего года.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа уже действует скидка 50% в плацкартных и общих вагонах на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет. Также внедрена услуга дополнительного питания (групповой рацион) при перевозке организованных групп детей на поездах регулярного следования.



