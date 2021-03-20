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Фектовальщики Хабаровского края будут заниматься на новых дорожках
По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева для занятий фехтованием приобретены специализированные дорожки. Соответствующее поручение глава региона дал во время проведения мастер-класса для воспитанников отделения краевой школы олимпийского резерва. Две дорожки установлены на тренировочной базе в спортивно-стрелковом комплексе стадиона имени Ленина, еще две будут установлены в новом тренировочном зале в Краевом дворце единоборств. Длина дорожки - 14 м., а ширина - 1,5 м.
Выполнены они из материала с высокой электропроводностью и заизолированы от оборудования, фиксирующего уколы.
В рамках открытой тренировки юные фехтовальщики продемонстрировали свои профессиональные спортивные навыки. «Уколы» теперь фиксирует специальная электронная система.
- Благодаря поддержке Михаила Дегтярева фехтование стало гораздо ближе и доступнее для жителей края. Наш регион стал пятым в России, где появились такие дорожки. Современное оборудование, новый тренировочный зал позволят не только принять новых желающих заниматься этим видом спорта, но и более качественно тренироваться сборной команде края в целях достижения высоких результатов на всероссийских соревнованиях, - отметил министр физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
Напомним, что сборная России по фехтованию будет готовиться к Олимпийским играм в Хабаровске. Во время пребывания национальной сборной будут организованы встречи тренеров со спортсменами хабаровской краевой федерации фехтования.