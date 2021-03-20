С конца февраля врачи автопоезда «Здоровье» обследовали более 2 тысяч человек

С конца февраля 2021 года автопоезд "Здоровье" уже побывал в семи отдалённых поселениях района имени Лазо Хабаровского края. Специалисты провели более 2,7 тысячи обследований, осмотрели 2123 человека. В апреле автопоезд доставит мобильную бригаду врачей уже в Вяземский район.

В составе мобильной бригады трудится 13 специалистов: 8 из Хабаровска, остальные из районной больницы Переяславки. По словам медицинских работников, посещаемость ФАПов в поселках возросла в четыре раза, в среднем на одного врача в день приходится порядка 35-45 пациентов.

- Обследования показали, что основная масса обратившихся страдает хроническими неинфекционными заболеваниями, в особенности патологией сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца. Причём многие пациенты не лечатся годами, а ведь беспечность может привести к инсультам и инфарктам. Обычно после установления подобного диагноза выписываем препараты, пациент попадает на учет по месту пребывания, за его состоянием следит фельдшер, при необходимости направляет в районную больницу, - рассказал Евгений Асоченко, главный врач автопоезда "Здоровье".

За неполный месяц работы автопоезда в процессе флюорографических обследований было выявлено несколько пациентов с подозрением на туберкулёз, их направили в больницу Переяславки для подтверждения диагноза при помощи рентгенографии лёгких. Есть единичные случаи подозрения на онкологию, таких жителей врачи намерены дообследовать и, в случае необходимости, перевести в Краевой клинический центр онкологии в Хабаровске, где определят дальнейшую тактику лечения.

Как уточнили в краевом минздраве, в настоящий момент медицинский комплекс на колёсах находится в селе Черняево, до конца марта планируется посетить ещё четыре населенных пункта. Автопоезд будет работать в районе имени Лазо до начала апреля, а затем направится в Вяземский, Бикинский и Хабаровский районы.

Напомним, что отправить в районы автопоезд "Здоровье" предложил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. 24 февраля колонна из автомобилей "КамАЗ" и автобуса "ПАЗ" с медицинским оборудованием выехала в южные территории региона